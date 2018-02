Ein Klosterneuburger darf sich Weltmeister nennen! Xaver Hasun jubelte am Sonntag in Berlin gemeinsam mit dem österreichischen Hockey-Nationalteam über Gold. Bei der Hallen-WM in Berlin gewann das Team rund um Kapitän Hasun, das Ende letzten Jahres bereits den EM-Titel geholt hatte, im Finale gegen Gastgeber Deutschland.

Bereits in der Gruppenphase hatten die Österreicher ihre Stärke demonstriert. Nach einem 7:2-Sieg über Belgien, einem 6:3 über Südafrika, einem 3:3-Remis gegen den Iran, einem klaren 8:4 über Russland und einem 2:2 gegen die Schweiz zogen sie als Gruppenerste ins Viertelfinale ein.

„Das Traumfinale mit unseren Lieblingsnachbarn war erreicht“

Mit einem 2:1 über Polen zitterten sich die Österreicher ins Halbfinale, in Australien erneut mit 2:1 knapp in die Knie gezwungen wurde. „Das Traumfinale mit unseren Lieblingsnachbarn war erreicht“, ging es für Hasun und Co danach darum, den Gastgebern die Heim-Party gründlich zu verderben.

Doch die Deutschen starteten blitzartig, gingen sofort 2:0 in Front. „Ein Schock, den wir aber gut weggesteckt haben“, ist Hasun aufs Comeback seiner Truppe stolz. Sekunden vor dem Schlusspfiff gelang Michi Körper der Ausgleich. Und im entscheidenden Shoot-out war es erneut Körper, der zum Sieg traf.

„Es ist unbeschreiblich! Wir haben uns für viel Arbeit und Einsatz belohnt“, kann es Hasun nach eigenem Bekunden aber noch gar nicht richtig glauben, was passiert ist. „Es ist auf jeden Fall das Größte, was wir als Hockeyland jemals erreicht haben“, rückt er strahlend die Perspektive zurecht.