Beim SK Ernstbrunn stand die obligatorische Generalversammlung am Programm. Bei der alle vier Jahre anberaumten Zusammenkunft wurde Kurt Sommer als Obmann der Ernstbrunner bestätigt.

Kurt Sommer, Obmann des SKR Ernstbrunn. | privat

Gleichzeitig gab es aber auch negative Nachrichten für die Mitglieder und Anwesenden: Der NÖN wurde zugetragen, dass der SK Ernstbrunn einen Schuldenstand in erheblicher Höhe angehäuft haben soll. „Es gibt Verbindlichkeiten“, äußerte sich Sommer in einer ersten Stellungnahme kurz und knapp. Dass diese im mittleren fünfstelligen Bereich liegen sollen – die Rede ist von rund 40.000 Euro –, will der wiedergewählte Funktionär nicht kommentieren. „Über genaue Zahlen spreche ich nicht“, so Sommer weiter, der noch betont: „Der Spielbetrieb ist in keiner Weise gefährdet.“

Laut Sommer wurde in den letzten Jahren viel Positives für den Verein erarbeitet und geschaffen. „Unsere Anlage ist 18 Jahre alt. Wir mussten sie einfach renovieren, und so sind auch die Verbindlichkeiten entstanden. Es musste viel investiert werden“, erklärt der Obmann und zeigt sich des Weiteren bemüht, die Größe des Ernstbrunner Apparats herauszustreichen: „Zusätzlich zum Kampfmannschaftsbereich haben wir sehr viel für die Jugend und die Damen gemacht. Außerdem haben wir 256 Mitglieder, 120 Kinder in Nachwuchsmannschaften, 20 ehrenamtliche Funktionäre und bieten auch viel abseits des Fußballsports an.“

Sommer verweist auf zahlreiche Projekte des SK wie zum Beispiel den am Vereinsgelände vorhandenen Freizeitpark. „Wir machen sehr viel für die ganze Umgebung und versuchen, die Jugend nach draußen zu holen.“ Und der langjährige Funktionär weiß abschließend im Namen der Vereinsspitze zu berichten: „Der SK Ernstbrunn wirtschaftet sehr gut und die offenen Verbindlichkeiten können in zwei Jahren gedeckt werden.“