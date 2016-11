Letzte Woche wurde das Sportangebot der Stadt Stockerau um einen neuen Basketballverein erweitert: Der Verein Blue Devils mit Wurzeln in Wiener Neustadt hat mit Unterstützung der Stadt Stockerau eine Erwachsenenmannschaft für Frauen und Männer in der Lenau stadt gegründet.

Der Hintergrund liegt im Umzug des Wiener-Neustadt-Präsidenten Robert Becksteiner nach Stockerau. „Ich habe im Juni meinen Lebensmittelpunkt hierher verlegt und will in meiner neuen Heimatstadt die Möglichkeit bieten, Basketball zu spielen.“ Gestartet wird mit einer Erwachsenenmannschaft, ob und wenn ja welche Teams weiter folgen, werden Becksteiner und Co. je nach Bedarf und Trainingsmöglichkeiten koordinieren. Deshalb war er letzte Woche auch bei Bürgermeister Helmut Laab und FP-Sportstadtrat Erwin Kube, um für sein neues Projekt zu werben und weitere Hallenzeiten zu bekommen.

Letzten Freitag fand bereits das erste Training mit neun motivierten Basket ballern und Basket ballerinnen statt. Es wird von nun an jeden Freitag von 17 bis 18 Uhr in der Volksschule West gespielt. Ziel ist es, diese Saison Freundschaftsspiele zu bestreiten und mehr Spieler zu erreichen, um 2017/18 in der 2. Klasse NÖ mit einem vollen Kader starten zu können. Allerdings müssen davor noch einige rechtliche Fragen geklärt werden, wie Becksteiner erklärt: „Da wir ein Ableger der Blue Devils sind, müssen die Bestimmungen geklärt werden, ob eine zweite Mannschaft aus dem selben Verein, aber aus anderem Ort starten darf.“

Das Know-how für eine erfolgreiche Zukunft hat Becksteiner auf jeden Fall: Er ist seit zehn Jahren im Vorstand der Blue Devils als Präsident tätig und kümmerte sich um organisatorische Tätigkeiten, wie Infrastruktur, Projekte, Veranstaltungsplanung und Webauftritt. Die Wiener Neustädter zähl(t)en unter seiner Ägide zu den besten Teams aus Niederösterreich und wurden mehrfach Landesligameister.

Um mehr Spieler zu erreichen, wollen die Stockerauer Blue Devils klassische Plakate- und Flyer-Werbung machen sowie die Sozialen Medien nutzen. Weiters wird überlegt, im Sommer 2017 ein Streetball-Turnier zu veranstalten.