Beachvolleyball ist aufgrund des frühsommerlichen Wetters zurzeit wieder in aller Munde – Grund genug, um nachzufragen, wo es im Bezirk Korneuburg Möglichkeiten gibt, diesen Sport auszuüben.

So gibt es beispielsweise in Stockerau den Beachvolleyballverein „Zwölfender 00“. Dort finden im Laufe der Sommermonate immer wieder unterschiedliche Turniere statt. Der Vorstand des Vereins, Michael Gahler, kündigt an, dass schon am Samstag ein Amateur-I-Turnier in Stockerau stattfinden wird. „Das ist so ein Zwischending zwischen den wirklichen Profis und den ambitionierten Hobbyspielern, wo dann auch ein paar Stockerauer Teams dabei sind und sich eigentlich mit sehr guten Volleyball spielern messen können“, beschreibt Gahler das Turnier.

Weniger als ein Monat später, am 9. und 10. Juni, kommt die Beachtour nach Stockerau. Diese Turnierserie ist eine Hobbytour, die in verschiedenen Weinviertler Orten Halt macht.

Zwei Wochen später steht schon das nächste Highlight an: „Wir haben ein PRO-80-Turnier in Stockerau. Da kommen Top-Teams aus ganz Österreich zu uns“, blickt Gahler in die Zukunft.

Aber nicht nur die Turniere können zum Spielen oder Beobachten genützt werden. Beim Stockerauer Beachvolleyballverein sind Interessierte jederzeit willkommen. „Vor allem die Wochenenden oder Montag oder Mittwoch ab 18 Uhr sind die Tage, wo bei uns am meisten los ist. Da kann man gerne auch ohne Voranmeldung einfach mal vorbeikommen und schnuppern.“ Danach wird laut Gahler bei Interesse das weitere Vorgehen geklärt.

Auch beim „Ersten Beach volleyballverein 04“ in Spillern macht die Beachtour heuer Halt. So findet dort am 18. und 19. August das Finale dieser Turnierserie statt. Dabei sind nur Mannschaften startberechtigt, die zumindest drei Vorrundenturniere absolviert haben.