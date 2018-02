Am Freitag wartet um 18 Uhr in der Stani-Fraczyk-Arena im Sportzentrum Alte Au ein echter Leckerbissen auf alle heimischen Tischtennisfreunde: Die Herren des UTTC Stockerau empfangen dann nämlich im Viertelfinale des ETTU-Cups (Anm.: quasi das TT-Äquivalent zur Fußball-Europa-League) den französischen Meister aus Chartres.

Aufseiten der Franzosen spielt übrigens ein in Österreich bestens bekannter Spieler: Robert Gardos, seines Zeichens x-facher österreichischer Teamspieler und Europameister. Nicht nur wegen ihm liegt die Favoritenrolle bei den Gästen, wie Stanislaw Fraczyk, der sportliche Leiter der Stockerauer, erklärt: „Sie haben nur Weltklassespieler in ihren Reihen, aber wir haben nichts zu verlieren.“ Neben Gardos spielen ja auch noch der schwedische Teamspieler Par Gerell und zwei französische Top-Asse (Alexandre Robinot und Romain Lorentz) in den Reihen der Nordwestfranzosen. Deshalb wäre die Unterstützung von vielen Fans hilfreich. Als besonderes „Zuckerl“ ist der Eintritt frei!