Was für ein Wochenende für die starken Männer und Frauen des FAC Gitti-City Stockerau: Bei den österreichischen Meisterschaften der U15 bis U23 siegten Mario Pöttinger in der Kategorie U20 bis 77 kg und Anna Zizlavsky in der U23 bis 58 kg. Vanesa Koprivica wurde noch Zweite in der Kategorie U20 bis 75 kg. Den krönenden Abschluss des Tages bildete der Sieg im Finale der Damen-Bundesliga. Zizlavsky, Franziska Rath, Patricia Bernhaupt und Katrin Storka konnten sich somit über den Gesamtsieg freuen.