Toller Erfolg für die Stockerauer Cubs: Mit Martin Proksch, Marc Seidl und dem mittlerweile für die Vienna Wanderers spiel enden Samuel Hackl schafften es gleich drei Lenaustädter in den österreichischen Teamkader für die U23-Weltmeisterschaft in Mexiko von 28. Oktober bis 6. November.

Letzten Freitag hob der Flieger in Richtung Mittelamerika ab, mit an Bord auch Hitting Coach Arian Quirantes, im Brotberuf Chefcoach der Stockerauer. Zwecks Akklimatierung hat Team Rot-Weiß-Rot noch eine Woche Trainingslager inklusive weiterer Testspiele eingeplant, bevor es so richtig losgeht.

Alle fiebern dieser Premiere entgegen, es ist schließlich die erste Weltmeisterschaft, an der Österreich teilnimmt. Mit dem zweiten Platz bei der U21-Europameisterschaft vor zwei Jahren hatte sich das Team für dieses Turnier qualifiziert. Österreich bestreitet am Freitag das Eröffnungsspiel gegen Aus tralien. Die Gegner sind Argentinien, Nicaragua, Japan und Taiwan (Chinese Taipei).

"Baseball in Österreich populärer machen"

Was sind die Erwartungen? „Das Ziel ist, ein Spiel zu gewinnen und den Baseball in Österreich etwas populärer zu machen“, erklärt Team-Kapitän Fabian Hirnschal. „Außerdem denke ich, dass nicht nur ich, sondern auch alle anderen Teamkollegen das Ziel haben, ihr spielerisches Niveau zu steigern. Wir freuen uns auf jeden Fall, Weltklasse-Baseball live miterleben zu dürfen.“ Für die Stockerauer Cubs ist es jedenfalls schon eine besondere Ehre, gleich drei Spieler bzw. Ex-Spieler im Kader zu sehen:

„Es macht uns alle stolz, dass Tschechien und wir Europa bei der WM vertreten dürfen. Für jeden Spieler wird es eine weitere besondere Erfahrung sein, WM-Luft zu schnuppern, nachdem einige der Teamspieler bereits bei diversen Europameisterschaften dabei sein durften“, so Pressesprecher Gabor Agardi. „Dass die Nationalteams aller Altersstufen immer wieder auch Cubs-Spieler aufweisen, ist nicht nur eine Auszeichnung, sondern auch eine Bestätigung der guten Arbeit des 1. Stockerauer Baseball- und Softballvereins. Der Verein wird auf jeden Fall während der WM mit Team Austria mitfiebern.“