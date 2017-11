ZAGREB - STOCKERAU 24:19. Hoch motiviert machte sich das Team des UHC Stockerau begleitet von einer großen Anzahl an Fans auf die Reise nach Zagreb. Im Rückspiel des EHF Challenge Cup standen die Stockerauerinnen bereits mit dem Rücken zur Wand. Nach der deutlichen 19:37-Heimniederlage war die Ausgangslage für einen Aufstieg in die nächste Runde enorm schwer. „Wir mussten im Hinspiel ziemliches Lehrgeld bezahlen“, weiß Wolfgang Kaindl, sportlicher Leiter des UHC.

Das Vorhaben, dem amtierenden Challenge-Cup-Sieger Paroli zu bieten, gelang aber. Von Beginn an hielt Stockerau mit den Kroatinnen mit und verbesserte im Vergleich zur Heim-Partie vor allem die Deckungsarbeit gegen die schnellen Passfolgen der Heimischen. Auch in der Offensive waren die Gäste besser. „Wir machten wenige Fehler, was die gefährlichen Gegenstöße von Zagreb verhinderte“, so Kaindl.

Zagreb musste bereits früh nachjustieren

Die heimischen Damen hatten wohl mit einer leichteren Aufgabe gerechnet, denn bereits nach 15 Minuten nahm Zagreb die erste Auszeit. „Das für sie erwartete lockere Spiel blieb aus“, ist Kaindl stolz auf seine Truppe.

Kurz vor der Halbzeit erspielten sich die Stockerauer Damen sogar eine zwischenzeitliche Führung, in die Pause ging es aber mit 12:11 für Zagreb. Im zweiten Spielabschnitt blieb das Bild gleich: Der UHC versteckte sich nicht und lieferte dem Titelverteidiger einen erbitterten Kampf. Allerdings wurde Stockerau dann doch auf den Boden der Realität zurückgeholt. Beim 16:15-Zwischenstand gelang den Gästen plötzlich nichts mehr und Zagreb zog auf 21:15 davon. Angetrieben von der starken Abwehrleistung von Torfrau Diana Öller, kämpften sich die Stockerauerinnen aber zurück in die Partie und verringerten den Abstand zum schlussendlichen Sieger zumindest.

„Diese Niederlage fühlt sich eigentlich wie ein Sieg an, denn Zagreb spielte nicht mit der zweiten Garnitur oder nahm das Spiel auf die leichte Schulter. Unser Team hat eine super kämpferische Leistung an den Tag gelegt und mit dem Ergebnis haben wir auch international aufhorchen lassen“, lobt Kaindl das Team und will sich auch bei den mitgereisten Fans bedanken.