Traditionell lädt der niederösterreichischen Triathlonverband Ende November zum Abschluss des Wettkampfjahres zur feierlichen Ehrung der Landesmeister ein – diesmal in der Römerhalle Mautern, wo auch die Athleten des ASV Tria Stockerau mehrmals aus die Bühne geboten wurden.

So konnte zwar Viktoria Kneissl (Altersklasse U23) ver letzungsbedingt nicht über die Kurzdistanz starten, trotzdem durfte sie dreimal aufs Stockerl: Platz eins beim Aquathlon, Platz zwei über die Spintdistanz und Platz drei in der Teamwertung im Sprint, gemeinsam mit Thomas Cemerka und Fabian Hatzak. Ebenfalls dreimal wurde Marie Flandorfer (W50) geehrt: jeweils der erste Platz über die Kurz- und Sprintdistanz sowie Platz zwei im Duathlon-Sprint. Als dritte Stockerauer Dame wurde Renate Otto für den Sieg in der Altersklasse W50 beim Aquathlon geehrt.

Aber auch die Herren standen den Damen um nichts nach: Martin Keiml wurde über die Duathlon-Sprint- Distanz Dritter in der Alters klasse M35. Neben dem dritten Platz in der Teamwertung im Sprint durften Cemerka und Hatzak auch als Einzelstarter auf das Podest: Cemerka als Zweiter in der Altersklasse M40, Hatzak als Dritter in der M25. Die beiden Sektionsleiter Helmut und Renate Otto waren zufrieden: „Eine tolle Bilanz unserer Sportler! Ein großes Dankeschön geht auch an das engagierte Trainerteam und die Sponsoren sowie die För derer des Vereins.“