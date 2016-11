Nach dem Spielabbruch früh im zweiten Drittel am vergangenen Freitag hielt die Flutlichtanlage gegen Amstetten durch. So konnten die Oilers ihre erste volle Heimpartie spielen, die allerdings am Ende zumindest aufseiten der Hausherren kaum für Jubel sorgte.

Wie erwartet begannen die Amstettner Wölfe mit viel Tempo und fanden gleich in den ersten Spielminuten große Torchancen vor. Daraus resultierte auch die frühe Führung nach knapp fünf Minuten durch Christoph Haselsteiner. Die Wölfe standen im ersten Drittel sehr kompakt und erschwerten das Angriffsspiel der Oilers. Mitte des ersten Abschnitts waren es erneut die Gäste, die nach einem Treffer von Matthias Schwab über das 2:0 jubeln durften.

Stock City Oilers liefen ins offene Messer

Noch vor der Pause kamen die Heimischen durch Andreas Stipsits zum Anschlusstreffer, ehe die Amstettner postwendend ihren Zwei-Tore-Vorsprung wieder herstellten. Mit dem Stand von 1:3 aus Sicht der Oilers ging es in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel wollten die Hausherren unbedingt erneut zum Anschlusstreffer kommen, liefen bei diesem Versuch aber ins offene Messer. Die Wölfe legten eine ansehnliche Vorstellung aufs Eis und kamen bis zum Ende des zweiten Drittels zur 8:1-Führung. „Nach jedem Angriff von uns fuhren die Amstettner ohne Widerstand zu unserem Tor und erzielten einen Treffer nach dem anderen“, so Oilers-Coach Herbert Dolecek.

Zwar kamen die Gastgeber im letzten Spielabschnitt noch zu zwei Treffern, mehr als Ergebniskosmetik war das jedoch nicht. „30 Minuten spielen mit ein paar Einzelaktionen ist in dieser Liga zu wenig“, so der Trainer.