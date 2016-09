Vor knapp zwei Wochen ging die neue Saison der Erste Bank Eishockey-Liga los. Drei Spielklassen tiefer in der NÖ Landesliga dauert es noch ein wenig bis zum ersten Bully. Für die Stock City Oilers aus Stockerau hat die Vorbereitung aber bereits begonnen.

Am vergangenen Wochenende waren die Spieler rund um den Trainer Herbert Dolecek bereits auf Trainingslager in Steindorf am Ossiacher See (Kärnten). Der fast 40 Spieler umfassende Tross startete pünktlich am vergangenen Freitagnachmittag mit dem Training. Untergebracht war das Team erneut im Gasthaus Laggner, das aufgrund der Lage zur Ossiacher- See-Eishalle ideale Bedingungen für das Lager der Oilers bot. Unter der Leitung von Dolecek bekamen die Cracks nicht nur Eis- und Trockentraining, sondern auch an der Theorie und Taktik wurde gefeilt. „Wir haben uns für das Trainingslager vorgenommen, viele Spezial-Trainingseinheiten auf dem Eis zu machen. Da geht es insbesondere um spezifische Einheiten für das Offensiv- und auch Defensivspiel. Außerdem haben wir uns auch auf das Thema Stockbehandlung und Lauftraining konzentriert.“

Swoboda: „Perfekter Platz fürs Teambuilding“

Auch der sportliche Leiter der Oilers, Oskar Swoboda, der das elfte Trainingslager der Cracks organisierte, war mit dem Wochenende zufrieden und betont vor allem die psychische Komponente: „Der Ossiacher See bietet mit seiner vielfältigen Landschaft und seinen zahlreichen Möglichkeiten auch eine ideale Kulisse für sogenannte Teambuilding-Aktivitäten.“ Insgesamt läuft die Vorbereitung bei den Oilers für die kommende Saison bereits auf Hochtouren. Neben dem Trainingslager wird im Hintergrund auch bereits an der Ligagröße geplant.

Hier gibt es, wie schon in den Jahren zuvor, Probleme, wie Obmann Helmut Huto erklärt: „Es ist das leidige alte Thema. Dieses Jahr machen die Kremser Probleme, weil sie zu wenig Spieler haben. Also wären es wieder nur maximal vier Teams in der Elite Liga. Derzeit gibt es die Idee, dass man die Elite Liga und die Landesliga zusammenlegt und elf Vereine im Grunddurchgang spielen. Danach wird es vor den Play-offs eine Teilung geben.“ Gerade bei dieser Variante gäbe es aber Probleme mit den beiden Teams von Stockerau und Tulln. „Darum wird darüber auch am 4. Oktober bei der Verbandstagung in Stockerau abgestimmt werden“, so Huto.

In welcher Variante die NÖ Eishockeyliga in der nächsten Saison über die Bühne gehen wird, ist also noch unklar. Sicher ist aber, dass die Stocker auer weiterhin von ihrer guten Nachwuchsarbeit profitieren, wie der Obmann erklärt: „Unser Kader für die kommende Spielzeit steht im Großen und Ganzen bereits. Es ist nur langsam, aber sicher etwas ermüdend, wenn man immer erst relativ spät weiß, in welchem Modus die Liga spielen wird.“ Auch weil etwaige Spielpläne, Heimspiele und dergleichen dadurch erst relativ spät terminiert

werden können, was mühsam ist.