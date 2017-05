Der Vertrag der Saints mit der DeLaSalle-Schule in Strebersdorf läuft mit Ende September aus. Da die Schule einige Umbauarbeiten an der Sportanlage geplant hat, lag es für den Verein nahe, sich eine neue Heimat zu suchen. „Wir hegen keinen Groll oder sind sonst irgendwie verärgert. Wir wussten, dass der Vertrag ausläuft und somit war es keine Überraschung“, erklärt Saints-Präsident Stephan Katzenschlager.

Die neue Heimat ist auch bereits gefunden: Nachdem Katzenschlager diverse Sportvereine in ganz Wien angeschrieben hatte, wurden die Saints beim SV Donau im 22. Bezirk fündig. „Dort passen die Umstände für uns am besten. Der Platz ist schön und der Preis passt auch“, so Katzenschlager.

Ein großer Pluspunkt, den der neue Standort für die Saints mit sich bringt, ist die zentralere Lage, wie auch der Präsident meint: „In Strebersdorf waren wir fernab von jeder U-Bahn- oder Straßenbahnhaltestelle. Der neue Platz ist genau gegenüber einer U1-Station und somit auch wesentlich einfacher zu erreichen.“

Zentralere Lage soll Spielerzuwachs bringen

Davon erhoffen sich die Saints auch Zuwächse am Spielersektor. Denn bisher war das größte Argument, warum Spieler nicht zu dem Verein kamen, die schlechte Lage. „Durch die neue Heimat denke ich schon, dass wir neue Spieler dazubekommen können, vor allem jene, die bisher noch bei keinem Team gespielt haben“, so Katzenschlager.

Bereits im Juni veranstalten die Saints in ihrer neuen Heimstätte ein Turnier der Flag-

Liga-Start. Im September wird dann neben einem weiteren Turnier der FLS auch ein Spieltag der Flag Liga Austria stattfinden.

Und wie wird es mit dem Namen weitergehen? „Da wir immer mit der DeLaSalle-Schule verbunden sein werden, bleibt der Name vorerst. Aber wir sind ja immer auf der Suche nach Sponsoren, was wir auch rund um unsere neue Heimat im Sommer etwas forcieren werden. Sollte sich dabei einmal ein Namenssponsor ergeben, dann wird man sicher auch über eine Umbenennung nachdenken“, blickt der Präsident in die Zukunft.