Samstag, 16 Uhr in Linz: Der große Jubel brach aus. Die Saints schafften erstmals in der Vereinsgeschichte den Einzug in die Play-offs der FlagLiga Aus-tria. Und dafür brauchten die Strebersdorfer Hilfe von außerhalb.

Obwohl die Saints mit dem in Amerika aufgewachsenen Thomas Hausamann einen sensationellen Neuzugang in ihren Reihen hatten und das Team selbst auf hohem Niveau trainiert hatte, war klar: Wenn man nicht den Pflichtsieg gegen den Tabellenletzten Vienna Vikings und ein Remis gegen die Constables aus Wien holt, ist der Play-off-Traum Geschichte.

Zuerst verabschiedeten sich die ersten Verfolger Steelsharks mit einer Niederlage gegen die Vipers aus dem Play-off-Rennen. Der Pflichtsieg gegen die Vikings kam ebenso (46:13). Dabei spielten die Saints teilweise sensationellen Football.

Bei der Entscheidung nur in Zuschauerrolle

Im Entscheidungsspiel gegen die Constables mussten die Strebersdorfer eine 27:33-Niederlage hinnehmen. Nun musste man auf eine Niederlage des zweiten Verfolgers, der Vienna DarkAngels, hoffen. Der Druck auf den Schultern der Saintsspieler, im Entscheidungsspiel tatenlos an der Linie stehen zu müssen, war unfassbar hoch. Und das an dramatischen Szenen kaum zu überbietende Spiel ging am Ende 26:25 für die bereits ausgeschiedenen Steel-sharks aus. Mit dieser Schützenhilfe der ehemaligen Kontrahenten war der Play-off-Einzug der Saints fixiert.

„Unfassbar, unser großer Dank geht an die Vipers und Steelsharks, die bis zum Ende kämpften und uns mit ihren Siegen indirekt in die Play-offs hievten“, ist der sportliche Leiter der Saints Peter Ptacek überglücklich.

Nun geht es am Finaltag der FLA am 8. Oktober in Wien im Viertelfinale nun gegen den mehrfachen Meister Studs aus Graz.