Der Jubel nach dem letzten Spieltag war groß. Die Saints aus Strebersdorf zogen zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in die Play-offs ein. Ein besonderer Moment, wie auch Vereinspräsident Mario Kreiner weiß: „Alle im Team sind euphorisch und feiern, dass sie den Einzug zum Finaltag geschafft haben.“

Doch die Saints begnügen sich noch nicht mit dieser Premiere. Das Team rund um den US-Coach Devin Atkins legt extra für das Finale ein paar Sonderschichten am Trainingsplatz ein: „Alle sind motiviert und ich bin mir sicher, dass wir im Finale unser stärkstes Team der Saison aufs Feld bringen werden.“

Kreiner: „Die Chance war noch nie so groß“

Im Viertelfinale geht es gegen den mehrfachen österreichischen Meister Styrian Studs. Die Saints gehen also als klarer Außenseiter in die Partie. „Die Studs waren in den letzten Jahren nie schlechter als Dritter. Doch dieses Jahr haben sie nicht ihren regulären Quarterback zur Verfügung und sind deswegen nicht ganz so stark wie in den Jahren zuvor. Darum ist die Chance auf eine Überraschung größer als je zuvor“, so Kreiner, der aber auch im Falle einer Niederlage ebenso wie sein Team nicht allzu traurig wäre: „Wir haben es bis ins Finale geschafft. Das ist bereits ein Meilenstein in der Vereinsgeschichte. Alles, was jetzt noch kommt, ist ein Bonus, den wir gerne mitnehmen. Aber wir wissen, dass wir der klare Underdog sind.“

Am kommenden Samstag startet der Finaltag um 12.30 Uhr mit den Viertelfinalspielen im Trainingszentrum der Vienna Vikings (Ravelinstraße 15, 1110 Wien).