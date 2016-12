Für Gerasdorfs Lauf-Ass Andreas Vojta geht das Sportjahr 2016 mit dem Silvesterlauf in Peuerbach (OÖ) zu Ende. Nachdem die erste Saisonhälfte nicht ganz nach Wunsch verlief, geben die letzten Monate wieder Grund zur Hoffnung, dass es 2017 sportlich besser laufen wird.

Staatsmeistertitel über 1.500 Meter

Die Freiluftsaison endete ja im Spätsommer mit dem Staatsmeistertitel über 1.500 Meter, ehe es in den wohlverdienten USA-Urlaub ging. Zurück in Österreich, begann wieder das Training: „Ich habe begonnen, wieder langsam eine gute Ausdauerbasis aufzubauen. Das habe ich bis jetzt durchgezogen und meine Trainingswoche basiert hauptsächlich auf Umfang und kaum auf Intensität“, erklärt der 27-Jährige Weinviertler.

„Das hat sich auch schon bezahlt gemacht.“ Denn bei zwei hochkarätig besetzten Crossläufen in Belgien (Mol) und den Niederlanden (Tilburg) gab es für Vojta Spitzenplätze. Dementsprechend wurde er für die Crosslauf-EM Mitte Dezember in Italien nominiert: „Dort hab ich mir aufgrund der guten Form vorgenommen, offensiv zu laufen und von Anfang an Risiko zu nehmen. Leider wurde das nicht belohnt. Ich war zu Beginn noch in den Top-Ten zu finden, musste dann aber dem Tempo Tribut zollen und wurde letztendlich 48.“ Der Gerasdorfer nahm aber viel Positives mit:

„Rein von der Platzierung sicher nicht zufriedenstellend, aber ich habe umgesetzt, was ich mir vorgenommen habe, und wenn man riskiert, kann man halt schonmal ein bisschen sterben, gerade bei einer harten und schnellen Strecke, wie es in Italien der Fall war. Trotzdem war’s mein bestes Ergebnis bei einer Cross-EM bisher!“

Trainingslager in Portugal

Nun gab es ein ruhiges Wochenende zu den Weihnachtstagen, bevor er eben in Peuerbach wieder Gas geben will. Danach wird noch ein Tag das neue Jahr genossen, ehe es für Vojta für zehn Tage ins Trainingslager nach Monte Gordo (Portugal) geht. „Dort will ich mit den Feinschliff für die Hallensaison holen.“