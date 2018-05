Über 100 Sportlerinnen bildeten das Feld der Sportaerobic-Staatsmeisterschaft am Samstag in Wörgl (Tirol). Mit dabei waren auch die zwei starken Stockerauer Vereine Gymnastic Academy und FAC Gitti-City, und beide drückten Österreichs größtem Event in dieser Sportart ihren Stempel auf – vor allem Jasmin Strobl von der Gymnastic Academy, die in der Elite Kategorie Platz eins belegte und damit zum ersten Mal österreichische Staats meisterin wurde.

FAC Gitti-City/zVg

„Der höchste Titel für unseren Verein, alleine deshalb hat sich die Reise nach Tirol ausgezahlt“, strahlte Trainerin Nadja Grabler.

Sie freute sich auch über sieben Nachwuchs medaillen, wobei Corina Chwojka ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigte. Ebenfalls erfreulich: Erst-mals nahm mit Valentin Poigner auch ein Bursche daran teil.

Nicht minder erfolgreich war die Stockerauer Gitti-City, deren Teilnehmer samt Schlachtenbummlern und Eltern mit einem Autobus die lange Reise in Angriff genommen hatten. Der Lohn: 13 Medaillen, sechsmal Gold, viermal Silber und dreimal Bronze. „Das bestätigt, dass bei uns gut gearbeitet und trainiert wird“, freute sich auch Cheftrainerin Brigitte Scheidl gemeinsam mit ihren Trainerkolleginnen Anna Trabelsi, Saskia Sommer-Lolei, Carina Pecka und Karina Scheidl.