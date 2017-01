Im Sommer stand Michael Huber vor einer interessanten, aber undankbaren Aufgabe. Er übernahm das Traineramt bei den WHA-Damen aus Korneuburg – nach der erfolgreichsten Saison der Vereinsgeschichte und vielen Abgängen. Nach dem ersten Halbjahr zieht der 32-Jährige Bilanz.

NÖN: Wie würden Sie Ihre ersten sechs Monate als neuer Coach in der Bezirkshauptstadt beschreiben?

Michael Huber: Differenziert. Es ist eine sehr junge Mannschaft und man muss ihnen Zeit geben. Die Verletzungen von routinierten Spielerinnen verlängerten diese Zeit noch zusätzlich. Es waren gute Spiele dabei, die wir knapp verloren haben und es waren Partien, die wir durch eine schlechte Leistung verloren haben. Da fehlte einfach die Erfahrung. Trotzdem sehe ich die ersten sechs Monate sehr positiv, denn es ist eine Weiterentwicklung zu sehen und das war das Ziel.

Bereits vor Saisonbeginn war klar, dass man nicht an die tolle Vorsaison anschließen können würde. War Ihnen das vor dem Antritt als Trainer auch bewusst und haben Sie damit gerechnet, dass die Saison so verläuft?

Ja, ich wurde auf keinen Fall überrascht. Ich wurde sogar davor gewarnt, dass es noch schlimmer ausgehen und wir alle Partien hoch verlieren könnten. Dem war dann aber unterm Strich nicht so. Wir haben gezeigt, dass wir mit Teams wie Feldkirch, Dornbirn und Trofaiach mithalten können, denn diese Partien gingen knapp verloren. Aber natürlich wird ein Trainer an Punkten gemessen, und davon haben wir derzeit keine. Doch Sektionsleiterin Grill hat mich da nicht ins kalte Wasser geworfen. Ich wusste, was auf mich zukommt.

Merken Sie bei den Spielerinnen, dass es aufgrund dieser Negativserie auch mental nicht rund läuft?

Nein, merke ich nicht. Klar wird man nervös, wenn es am Spielfeld nicht so läuft und der Druck größer wird. Aber mittlerweile sind wir ein eingespieltes Team und wir lassen die Köpfe nicht hängen.

Was erwarten Sie sich von der zweiten Saisonhälfte?

Ich bin mir fast sicher, dass wir Punkte holen werden, weil die Spielerinnen zueinandergefunden haben. Es wird auf jeden Fall bergauf gehen.