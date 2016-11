Riesenjubel beim ÖTB TV Lang enzersdorf: Bei den 70. Österr. Meisterschaften im Kunstturnen in Wien-Brigittenau wurde Bianca Frysak in der Eliteklasse sensationell Vizestaatsmeisterin und sammelte in den Gerätefinali vier weitere Medaillen. Und das, obwohl die 17-Jährige nach fast zwei Jahren Pause aufgrund eines US-Auslandssemesters und einer schweren Schulterver letzung fast schon weg vom Fenster war.

Doch nach monatelangem gezielten Muskel- und Kraftaufbau und dank ihrer enormen Willensstärke schaffte die Weinviertlerin den Sprung zurück an die Spitze der österreichischen Kunstturnszene. Prompt gelang es ihr, neben Platz zwei im Mehrkampf auch die Titel in den Einzeldisziplinen Stufenbarren und Boden zu holen.

Zum Drüberstreuen gab es noch Bronze am Sprung und Balken, wo sie am ersten Tag sogar die Höchstnote erturnte. „Sie ist trotz ihrer Jugend eine Parade-sportlerin par excellence, wie es sich jeder Betreuer wünscht. Schade, dass sie als Vorzugsschülerin, die ihr Leben dem geliebten Sport unterwirft und zweimal täglich trainiert, in unserer Sportart kaum Unterstützung vom Staat erhält“, findet ihre Trainerin Brigitte Kopitz aber auch deutliche Worte.

"Großes Ziel sind Europa- und Weltmeisterschaften!“

Um einen Vergleich zu ziehen: Die 24-jährige Mehrkampfstaatsmeisterin Jasmin Mader aus Tirol benötigte acht Jahre, um diesen Titel zu holen, war heuer aber bei den Olympischen Spielen in Rio dabei. Das alleine zeigt schon das große Potenzial von Frysak: „Wir hoffen, dass Bianca das früher schafft. Sie ist ja auch erst heuer zum ersten Mal in der höchsten Stufe, der Elite, angetreten und noch dazu so erfolgreich. Damit war absolut nicht zu rechnen.“ Auch wenn der Youngster schon kurz vor den Staatsmeisterschaften bei ihrem ersten Wettkampf nach der Verletzungspause, den Wiener Landesmeisterschaften, gleich den Titel holte und an drei Geräten sogar die Höchstnote erturnte.

Was sagt Frysak selbst zu diesen Erfolgen? „Ich wusste, dass die Möglichkeit bestand, Vizestaatsmeisterin im Mehrkampf zu werden, dass ich dafür aber eine starke Leistung bringen musste. Zum Glück ist mir das gelungen.“ Und Frysak blickt schon in die Zukunft: „Am meisten freue ich mich über mein gelungenes Comeback nach meiner langen Verletzungspause und hoffe jetzt, in Zukunft bestmöglich verletzungsfrei zu bleiben. Das große Ziel sind ja nächstes Jahr die Europa- und Weltmeisterschaften!“