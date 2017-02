Mittelstreckler Andreas Vojta (team2012.at) aus Gerasdorf erbrachte Mitte letzter Woche beim internationalen Meeting in Sabadell (ESP) auch über 3.000 Meter die Norm für die Hallen-EM Anfang März in Belgrad.

In 7:55,83 Minuten belegte er Rang vier, verbesserte seine persönliche Bestleistung auf dieser Distanz um über vier Sekunden und blieb damit deutlich unter dem EM-Limit von 8:05,00. Bereits vor zehn Tagen hatte der Wiener das EM-Limit über 1.500 Meter erbracht. Über welche Distanz er bei der EM startet, wird Vojta erst kurz fristig entscheiden. Mit dem Rennen in Spanien war er auf jeden Fall zufrieden:

„Mit 16 Athleten war doch ein sehr großes Starterfeld in diesem Lauf. Daher habe ich mich am Anfang zurückge halten und bin den ersten Kilometer in 2:40 gelaufen. Ab ca. 1.500 Meter habe ich dann begonnen, das Tempo zu steigern, und es hat sich bis zum Ende gut angefühlt.“

Der Weinviertler sieht noch Luft nach oben: „Mit einem Endspurt konnte ich mich dann noch auf Rang vier vorarbeiten. Bei einem gleichmäßigen Rennverlauf sind da aber sicher noch ein paar Sekunden drinnen. Aber ich freue mich, jetzt auch das zweite Limit zu haben.“