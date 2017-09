Ein Blick aus dem Fenster ließ Organisator Günther Musil vom SC Enzersfeld am Samstagvormittag wohl Böses ahnen: Es schüttete wie aus Kübeln. Doch zum Startschuss des Mountainbike-Rennens in Enzersfeld, der drittletzten Station des Weinviertler Radcups 2017, blieb es trocken.

Trotzdem war die Strecke sehr feucht, rutschig und schwierig zu befahren. „Aber sie war gut gesichert, es gab Lob von den Teilnehmern, weil sie so anspruchsvoll war.“ Es ging in ein oder zwei Runden à 15 Kilo meter auf einem Rundkurs durch Weinberge, Feld- und Wald wege. Am schnellsten meisterte Philipp Vollmann die Strecke, allerdings scheint er als Lizenzfahrer nicht in der Wertung für den WV Radcup auf. So holten sich Michael Bernard (Herren Altersklasse I), Philipp Nowotny (AK II) und Rudolf Trummer (AK III) sowie Ulrike Emesz bei den Damen die Tagessiege. Nächstes Jahr soll das Rennen wieder ein wenig früher im September stattfinden.