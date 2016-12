Alles begann mit einer E-Mail: Vor gut fünf Jahren, im März 2011, begann für Stephan Katzenschlager das Abenteuer DeLaSalle Saints. 1.137 E-Mails zwischen ihm und dem damaligen Präsidenten Mario Kreiner, zahlreiche Spiele und eine Play-Off-Teilnahme im Vorjahr später übergab Kreiner nun das Amt an den Defense-Spieler Katzenschlager.

„Als Mario verkündete, dass er nicht mehr als Präsident kandidieren wird, fiel sein Blick bereits auf mich. Da wusste ich was Sache ist (lacht).“ Und da ich mich im Verein sehr wohl fühle und die Saints selbst auch vorwärtsbringen will, lag es für mich nahe, mich selbst für das Amt vorzuschlagen“, erklärt der frischgebackene Saints-Präsident Katzenschlager, der ohne Gegenstimme zum neuen Chef gewählt wurde.

Neben Mario Kreiner lag auch Saints-Mitbegründer Gernot Florian sein Amt zurück, um für eine jüngere Führungsgeneration Platz zu machen: „Sechs Jahre sind eine lange Zeit. Die Weichen für die Zukunft sind gestellt. Es war wichtig, dass wir das Ruder nun den Jüngeren überlassen. Mario und ich können auf eine erfolgreiche Zeit zurückblicken und freuen uns natürlich auf alles, was noch kommt.“

Was noch kommt, verrät der neue Präsident bereits: „Wir wollen unsere Schulkooperationen mit dem ASKÖ verstärken und werden deswegen auch im Jänner wieder ein Hallenturnier bestreiten. Außerdem liegt uns unser Flüchtlingsprojekt sehr am Herzen. Dafür werden wir 2017 auch mit einem Flüchtlingsheim in Korneuburg zusammenarbeiten und dort Probetrainings veranstalten, um die Jugendlichen für den Sport zu begeistern.“

Rein sportlich war die vergangene Saison die erfolgreichste in der Vereinsgeschichte. Daran möchte Katzenschlager anschließen: „Unsere sportlichen Ziele bleiben weiterhin hoch. Da bekomme ich auch viel Unterstützung vom sportlichen Leiter und dem Trainerteam.“ Apropos: auch der neue Präsident hat trotz des Amts sein Leiberl im Kader der Saints nicht fix. „Es werden alle gleich behandelt, egal welches Amt.“