Lukas Schlemmer gewann in einem extrem spannenden Rennen in Klein-Engersdorf/Bisamberg erstmals die heimische Kriterium-Meisterschaft. Der 21-jährige Steirer, der heuer schon als Zweiter beim Prolog der Österreich-Rundfahrt kräftig zu gelangt hatte, holte im letzten Sprint vor Mario Schoibl aus Kärnten den Titel. „Der Sieg kam etwas überraschend, zeigt aber, dass ich jetzt sehr gut in Form bin“, so der strahlende Sieger in einem ersten Statement.

Daniel Auer, der bei der 25. Auflage des Delta-Bau-Grand-Prix lange geführt hatte, kam einen Punkt dahinter auf Rang drei. Dabei hätte die Ausgangslage nicht spannender sein können: Gleich sechs Fahrer konnten mit der letzten Wertung noch die Kriterium-Meisterschaft 2016 gewinnen. Nach dem dramatischen Sprint musste aber trotzdem lange gerechnet werden, bis der neue Titelträger end gültig feststand.

„Wir hatten ein Rekord-Teilnehmerfeld, spannende Entscheidungen, zahlreiche Zuschauer und das beste Wetter seit 25 Jahren.“

Organisator Harald Blümel

Schlemmer (Team WSA Green life) kam mit Rang zwei in der Schlusswertung hinter Daniel Schorn und vor Schoibl ins Ziel. Schlemmer und Schoibl sammelten damit beide exakt 17 Punkte. Auer, der zur Mitte des Rennens nach Punkten geführt hatte, landete mit 16 Punkten auf Rang drei. Maximilian Kuen, der im Vorjahr in Klein-Engersdorf die Silbermedaille geholt hatte, belegte mit 15 Punkten den undankbaren vierten Platz.

Titelverteidiger Andreas Graf vom Hrinkow Advarics Cycleangteam attackierte mehrmals, konnte sich aber nicht entscheidend vom Feld absetzen. Der aktuelle Vize-Weltmeister im Punktefahren musste sich beim 25-Jahre-Jubiläumsrennen des Radclubs „la Vitesse“ mit dem zehnten Platz begnügen. Das Rennen der Frauen dominierte Verena Eberhardt vom Team Footon Velosport.

Die 21-jährige Burgenländerin gewann vier von insgesamt sieben Wertungssprints und nach Bronze im Vorjahr diesmal die Gold medaille in der österreichischen Kriterium-Meisterschaft. Sylvia Gehnböck, die bereits vor dem Finale im ARBÖ Frauen-Cup 2016 geführt hatte, fixierte mit Rang drei im Rennen erstmals den Sieg in der ÖRV- Jahres wertung. Eine handfeste Über raschung lieferte die erst 17-jährige Mountainbikerin Lisa Pa steiner, die im 21 Runden langen Rennen der Damen vor Gehnböck den zweiten Platz belegte und damit überlegen die Goldmedaille bei den Juniorinnen eroberte. Die Kriterium-Meisterschaft der Amateure gewann Ex-Profi Peter Pichler vor Thomas Osbelt und Christian Oberngruber.

Ergebnisse

Elite Herren (33 Runden, 52,8 Kilometer): 1. Lukas Schlemmer (WSA-Greenlife/ 17 Punkte), 2. Mario Schoibl (Amplatz BMC Langenlois/17), 3. Daniel Auer (Team Felbermayr Simplon Wels/16), 4. Maximilian Kuen (Amplatz BMC Langenlois/15), 5. Daniel Schorn (Team Felbermayr Simplon Wels/13), 6. Andreas Hofer (Hrinkow Advarics Cyc-

leangteam/12).

Elite Damen (21 Runden, 33,6 km): 1. Verena Eberhardt (Team Footon Velosport/24 Punkte), 2. Sylvia Gehnböck (CDC Bicilocura/ 12), 3. Kathrin Schweinberger (ÖAMTC tomSiller.at RC Tirol/9).

Juniorinnen (21 Runden, 33,6 km): 1. Lisa Pasteiner (WSV-Payerbach/16).