Am Freitag begannen die 23. Olympischen Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang. Mittlerweile sind auch alle drei Korneuburger Vertreter im und rund um das olympische Dorf eingetroffen: der Großruß bacher Snowboarder Lukas Pachner und die beiden Korneuburger Sportmediziner Joachim Westermeier und Erich Altenburger.

Obwohl es Winterspiele sind, meint Pachner, dessen Bewerb Snowboardcross am Donnerstag über die Bühne geht, dass es eigentlich das leichteste Rennen in der Saison werden sollte. „Einerseits hast du zwei Trainingstage, die wir normalerweise nicht haben. Andererseits bist du fix dabei, in der Qualifikation geht es ja nur um die Heat-Einteilung. Und dann fährst du das Rennen. Da kommt es aber dann gleich drauf an. Mein großer Vorteil ist, dass ich nicht zu den ganz großen Favoriten zähle“, so Pachner, „aber die Leistungen im Weltcup sprechen für mich, dass man mich mitgenommen hat. Ich habe keine Erwartungshaltung von außen – ich glaube, das sind dann die Gefährlichsten (lacht).“

"Olympischer Geist pur"

Für ÖSV-Arzt Altenburger waren die ersten Tage trotz der dauernden Absagen äußerst fordernd: „Ich hatte keine Zeit für die Zeitumstellung, der Sonntag bedeutete Dauereinsatz für mich. Die Temperaturen waren eisig und die Sturmböen ein Wahnsinn – gut zum Surfen, aber nicht zum Skifahren. Ich habe noch nie so gefroren.“ Dafür konnte er im Österreich-Haus, wo auch Westermeier im Einsatz ist, mit Olympiasieger David Gleirscher mitfeiern: „Das war schon eine geniale Atmosphäre.“

Diese gefällt Altenburger auch beim olympischen Dorf: „Bei so gut wie jedem Fenster hängt eine Fahne. Das ergibt ein buntes Bild und ist olympischer Geist pur.“ Für den Korneuburger Sport-Doc war DAS Sportereignis des vergangenen Wochenendes aber ein anderes: „Der WM-Titel meiner Hockey-Herren hat mich am meisten gefreut.“