400 Nachwuchshoffnungen aus 34 Nationen waren bei der Jugend-Europameisterschaft im Orientierungslauf in Banska Bystrica (Slowakei) dabei, da runter auch die beiden Langenzersdorferinnen Ylvi und Maya Kastner, die an allen drei Disziplinen an den Start gingen – mit Erfolg.

Ylvi Kastner bei einem Kontrollposten. | privat

Zum Auftakt ging es über die Sprint-Distanz. Dort gelang Ylvi Kastner in der Klasse der 17- bis 18-jährigen Mädchen mit Platz neun ein guter Start. Ein Fehler am letzten Posten verhinderte eine noch bessere Platzierung. Ihre Schwester Maya erreichte in der Klasse W15-16 Rang 25.

Am zweiten Wettkampftag stand der Langdistanz-Bewerb auf dem Programm. Ylvi Kastner hatte eine frühe Startzeit und musste das ganze Rennen bei extremen Verhältnissen im strömenden Regen laufen. Sie belegte den 24. Platz. Ihre Schwester Maya zeigte bei den jüngeren Mädchen ihr Talent: Als starke Elfte war sie beste Österreicherin udn verfehlte die Top Ten nur um fünf Sekunden.

Den Abschluss bildeten die Staffelrennen, wo eine Medaille in Reichweite war. Ylvi Kastner lieferte als Start läuferin ein sensationelles Rennen und übergab als Erste. Letztendlich reichte es für Kastner, Jasmina Gasnner und Tina Tiefenböck zu EM-Silber. „Ich bin überglücklich. Wir haben auf einen Diplomplatz (Anm.: Top sechs) gehofft und von einer Medaille geträumt. Und jetzt haben wir Silber! Das war sicher mein bestes Rennen in dieser Saison. Diese Silber medaille ist höher einzuschätzen als mein Titel bei der Schul-WM in Italien“, strahlte sie. Dadurch qualifizierte sich Kastner auch für die Junioren-WM im finnischen Helsinki, die am Wochenende begonnen haben.