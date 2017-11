Die Damen-Formation „TNT“ hat es geschafft. Erneut holten die Korneuburgerinnen bei den Miniformation-Meisterschaften in Poysdorf den Titel. Insgesamt traten 23 Formationen in den Klassen Ladys und Girls an.

Ein Team kann aus vier bis sechs Mädchen oder Damen bestehen. Sieben Formationen davon waren Damen-Teams. „Wir sind in beiden gestartet. Bei den Girls starteten wir mit vier Formationen und bei den Ladys mit zwei“, so Rene Taumberger, Leiter des Vereins Rock and Roll Akrobatik in Korneuburg.

Das beste Team der Girls, die „Frogs“, holte den vierten Platz. Bei den Damen erreichten die „Candy Drops“ Platz sechs. Der Vorjahressieger „TNT“ gewann erneut den Meistertitel. Bewertet werden Ausstrahlung, Tanz, und Schwierigkeitsgrad der

Akrobatikfiguren. Bei den Girls sind die Akrobatikfiguren nicht erlaubt, daher werden auch nur die ersten beiden Punkte bewertet.

„Bei den Akrobatikfiguren sind wir relativ stark“, so Taumberger. Silija Kulnik, Sandra Kulnik, Julia Mayer und Danielle Borowski konnten die Jury mit einer starken Performance überzeugen. Trainer Rene Taumberger ist mehr als zufrieden mit dem Ergebnis: „Ich bin sehr glücklich darüber, dass wir es wieder geschafft haben. Sie haben sehr brav trainiert.“

Die nächste Herrausforderung steht bereits ins Haus: Am 9. Dezember wollen die Korneuburger Damen beim Kaisercup antreten. „Da wollen wir ebenfalls unseren Titel verteidigen“, so Trainer Taumberger, der von den Chancen seiner Mannschaft, den Sieg zu holen, überzeugt ist.