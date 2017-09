Am Samstag, dem 30. September, ist es wieder soweit: Der Radclub „La Vitesse“ und die Gemeinde Bisamberg veranstalten in Klein-Engersdorf bereits zum 26. Mal das Rad-Saisonfinale – den Lagerhaus Korneuburg Grand Prix, „wo sich die Elite der heimischen Fahrer unter dem Bisamberg trifft“, wie Organisator Andreas Blümel stolz berichtet.

Der traditionelle, 1.600 Meter lange Rundkurs in Klein-Engersdorf/Bisamberg bietet rassige Kurvenkämpfe und heiße Sprints. Die sportlichen Höhepunkte bilden das internatio nale Kriterium der Herren-Elite- und U23-Fahrer sowie das Cup-Finale der Damen. Dabei werden die Kriterium-Meisterinnen 2017 erneut in den Kategorien Frauen und Juniorinnen nach Wertungspunkten ermittelt. Titelverteidigerin ist die Burgenländerin Verena Eberhardt, die sich im Vorjahr gegen die sen sationell fahrende Mountain bikerin Lisa Pasteiner und die ÖRV-Cup-Gesamtsiegerin Sylvia Gehnböck durchsetzen konnte. Die Top-Favoritin 2017 ist allerdings die Oberösterreicherin Martina Ritter, die heuer bereits den ÖM-Titel-Hattrick (Einzelzeitfahren, Straße und Berg) sowie 2012 und 2013 Siege in Klein-Engersdorf geschafft hat.

Allerdings wird auch Hobby- und Amateurfahrern ein tolles Programm geboten: Zu Beginn des 26. Peter-Dittrich-Gedenkrennens werden Jedermann-Fahrer auf Rennrädern und Mountainbikes (mit getrennter Wertung) sowie Kinder in drei Altersklassen an den Start gehen. Alle Kinder unter zwölf Jahren können in Klein-Engersdorf kostenlos antreten. Masters und Junioren dürfen heuer zum ersten Mal in einem gemeinsamen Rennen mit der Kategorie „Amateure“ auf die Piste. „Da ist Spannung bis zur letzten Runde garantiert“, hofft Blümel auf großen Andrang. Am Abend feiern Aktive und Fans, Funktionäre und ehemalige Rad-Stars schließlich bei den Heurigen Moser und Lackner den Saisonausklang.