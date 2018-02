Seit Sonntag geht die Vorbereitung auf die neue Saison für das Stockerauer Top-Talent To bias Edelbauer in die heiße Phase. Mit seinem Team, das übrigens seit heuer „My Bike Stevens“ heißt, geht der 19-Jährige auf Trainingslager nach Kroatien.

Untätig war Edelbauer seit dem Ende der Vorsaison aber nicht: Seit Oktober ist er im Heeressportzentrum Südstadt stationiert. „Das heißt: in der Früh Standeskontrolle und dann Zeit für mein eigenes Training“, berichtet Edelbauer. Im Schnitt bedeutet das 20 Stunden pro Woche und bei Trainingslagern noch deutlich mehr, so wie im Dezember, als er bereits für zwei Wochen in Mallorca war. Ende Jänner nahm er noch im Vorbeigehen das „Sechstagerennen“ auf der Bahn in Berlin in Angriff (die NÖN berichtete).

Stichwort Bahn: Konzentriert sich Edelbauer in Zukunft da-rauf oder auf Straßenrennen? „Gute Frage. Also ich werde auf jeden Fall die Bahn weiterhin ernst nehmen. Nur, um auf der Bahn stark zu sein, brauch ich aber auch einige Straßen rennen“, analysiert der Stockerauer. Großes Ziel bleibt aber die U23-Bahn-Europameisterschaft im Sommer in Anadia (Portugal). „Ich bin guter Dinge, dass ich dort ein gutes Ergebnis einfahren kann. Mein Trainingsumfang ist nämlich deutlich höher als letztes Jahr, auch weil ich nicht mehr in die Schule gehe und dank dem Heeressport meine ganze Zeit ins Training investieren kann“, so Edelbauer zufrieden.