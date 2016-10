Ravelsbach

Gesamtwertungen

10 Kilometer Männer: 1. Jürgen Hable (LC Werbeprofi), 2. Helmut Müllner (tri Team Musketiere), 3. Karl Siederer (SV Stetteldorf).

10 Kilometer Frauen: 1. Barbara Grabner (LC Waldviertel), 2. Sabine Pointner (ASK Loosdorf), 3. Petra Waltner (dirtrun company).

Nachwuchssieger

U6w: Miriam Schalkhammer (Langenrohr).- U6m: Nils Caretti.- U8w: Jenna Caretti.- U8m: Matthias Ezike (NAC).- U10w: Amelie Schalkhammer (VS Lan-genrohr).- U10m: Daniel Janitsch (Dynamo Seyring).- U12w: Lea Weidemann (SC Neustift/Felde).- U12m: Christopher Stroh (ÖBV Pro Team).- U14w: Amelie Schmidt (Fit for life 1b).- U14m: Christopher Stroh (ÖBV Pro Team).- U16w: Annika Eibel (Absdorf on the run).- U16m: Markus Heinzl (LC Profis).