Ein neuer Teilnehmerrekord beim Schmidataler Laufcup .

Knapp 500 Kinder, Jugendliche und Erwachsene waren am Staatsfeiertag in Sierndorf beim Erste-Mai-Lauf am Start, der dritten Station des Schmidataler Laufcups. Das bedeutete auch ein neues Rekordteilnehmerfeld. Auf der Strecke war Seriensieger Jürgen Hable nicht zu schlagen.