Seit Ende September ist Nadja Grabler von der Gymnastic Academy Stockerau Bundesfachwartin im Bereich Sportaerobic. Damit ist sie Österreichs oberste Sportkoordinatorin in ihrer Sportart und mit ihren zarten 20 Jahren wohl auch die jüngste.

NÖN: Wie kommt man überhaupt auf die Idee, mit 20 Bundesfachwartin zu werden?

Nadja Grabler: Meine Vorgän gerin (Anm.: Christina Philippi) hat mich gefragt, weil sie wusste, dass ich als ehemalige Spitzenathletin und Kampfrichterin gut geeignet wäre. Da habe ich mir gedacht, warum warten.

Wie würden Sie Ihren Arbeitsbereich beschreiben bzw. welche Aufgaben haben Sie?

Grabler: Grundsätzlich bin ich für die Koordination zwischen den einzelnen Landesverbänden zuständig. Allerdings haben wir in Österreich momentan nur in Wien, Tirol, Nieder- und Ober österreich Verbände. Derzeit bin ich in Kontakt mit Leuten in Salzburg und der Steiermark, damit wir da auch bald präsent werden. Ein anderes Projekt ist die Kaderverdichtung, um so viele talentierte Sportler wie möglich zusammenzufassen, so wie hier in Stockerau beim NÖ-Landeskadertraining. Da wartet noch viel Arbeit auf mich.

Stichwort Stockerau: Sie sind ja auch als Trainerin bei der Gymnastic Academy tätig, wie schaut es da aus?

Grabler: Grundsätzlich gut, wir haben 15 Mädels, mit denen wir (Anm.: Grabler und Mittrainerin Sabrina Baumgartner) arbeiten. Nicht zu vergessen Jasmin Strobl, die mit ihren 19 Jahren ohnehin schon zu den besten Sportaerobic-Damen Österreichs zählt. Mit Carina Chwojka war schon eine bei internationalen Wettkämpfen dabei. Allerdings brauchen wir dringend mehr Trainingszeiten in der Halle. Denn nur zwei Termine für so viele Sportlerinnen ist nicht gerade optimal.

Ein Blick in die Zukunft: Was wünschen Sie sich für die Sportaerobic?

Grabler: Mein Traum ist es, dass wir einmal olympisch werden. Gespräche gibt es schon länger, aber leider nichts Konkretes.