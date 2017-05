Ende April fand in Wiener Neustadt der bundesoffene Corvinus-Pokal in der Rhythmischen Sportgymnastik statt. Rund 150 Gymnastinnen aus 14 Vereinen beteiligten sich an dem vom Leistungszentrum Wiener Neustadt ausgetragenen Wettkampf. Der Fitaktivclub Gitti-City war mit seinem jungen Team von acht Gymnastinnen vertreten.

Ihren ersten Wettkampf turnten dabei Franziska Widy und Sonja Szegszárdi, beide sechs Jahre alt. In der jüngsten Kinderklasse Kinder III (Jahrgänge 2010/2011) gelang Widy auf Anhieb der Sprung aufs Stockerl – Silber. Rang fünf ging an ihre Trainings- und Vereinskollegin Szegszárdi.

In der Klasse Kinder II belegte Leona Riedl den siebenten Platz, Julia Millmann wurde Achte. In der Kategorie Kinder I (Jahrgang 2008) gab es die größten Erfolge: Hier siegte Anna Scheidl, Platz drei ging an ihre Vereinskollegin Lea Zöhrer. Luisa da Silva Moura auf Platz vier und Emma Klug (Platz sechs) rundeten das Stockerauer Mannschaftsergebnis ab.