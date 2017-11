Es brodelte am Samstagabend in der bummvollen Gitti-City in Stockerau kurz nach 19 Uhr: Lokalmatador Philipp Forster ließ sich im letzten Versuch beim Stoßen 198 Kilogramm auflegen. Es ging um alles oder nichts im großen Finale um den Staatsmeistertitel in der Mannschafts-Bundesliga für die Wettkampfgemeinschaft Langenlebarn/FAC Gitti-City Stockerau.

"Knapper kann man nicht gewinnen"

Triumphator: Philipp Forster. | Martin Moldaschl

Mit einem wunderschönen Versuch hielt der 23-Jährige dem Druck stand und holte den Finalsieg, den Vinzenz-Hörtnagl- Wanderpreis sowie den Titel wieder nach Niederösterreich. Am Ende reichten hauchdünne 0,55 Punkte Vorsprung auf SK Vöest Linz, den Titelverteidiger aus Oberösterreich. Forster war danach sprachlos: „Knapper kann man nicht gewinnen, aber das ist egal, wir haben eine unglaubliche Saison abgeliefert. Eigentlich sind wir unserem Fünfjahresplan weit voraus. Die Stimmung war unglaublich heute, die Fans haben mich bzw. uns ordentlich gepusht.“ Oder wie es Brigitte Scheidl, die Inhaberin der Gitti-City, auf den Punkt brachte: „Es war einfach nur geil.“

Dabei war es ein harter und steiniger Weg bis zum Staatsmeistertitel, denn die Stockerauer, die mit einem knappen Sieg im September in Linz das Heimrecht für dieses Finale erworben hatten, kämpften anfangs sichtlich mit den Nerven und legten einige wichtige Versuche weg. Einzig Mario Pöttinger brachte eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zur letzten Runde zusammen. Die Gäste aus Linz waren hervorragend eingestellt, kämpften diszipliniert durch und erarbeiteten sich vor dem Herzschlagfinale der besten Sechs – je ein Mann pro Team – einen gewaltigen Vorsprung.

Die Abschlussgruppe wurde im ungewohnten, aber attraktiven System ausgetragen: Jede Mannschaft stellte dabei ihren stärksten Athleten. Der SK Vöest schickte Manuel Littringer für Sargis Martirosjan – wegen des bevorstehenden WM-Starts mit einer Gutschrift – ins Rennen. Die Stockerauer hatten mit Forster einen starken Schlussmann, der die die Herkulesaufgabe hatte, den vorhandenen Rückstand aufzuholen.

„Vor dem letzten Versuch habe ich nur gedacht: Wir haben schon gewonnen. Da war ich dann einfach lockerer.“Philipp Forster

Anfänglich lief es weiter nicht nach Wunsch, denn im Reißen schienen alle Titelträume zu platzen, als Österreichs bester Nachwuchs-Gewichtheber gleich zweimal am Anfangsgewicht scheiterte. „Da habe ich den Druck wohl ein wenig unterschätzt“, gab er zu. Im Drittversuch brachte er die Last aber solide in die Wertung.

Der Moment der Entscheidung. Philipp Forster fixierte im letzten Versuch den Staatsmeistertitel für die WKG Langenlebarn/Stockerau. | Michael Fischer

Littriger hingegen bewältigte nur die Anfangslast, der Vorsprung der Linzer betrug aber dennoch 30 Punkte. Neben diesem Spitzenduell gab es übrigens noch ein Weinviertler Ausrufezeichen: Die Wolkersdorferin Viktoria Hahn (WKG Nord Wien/Polizei) stellte mit 90 kg im Reißen einen neuen österreichischen Rekord in der Kategorie bis 75 kg auf. Das Stoßen stand wieder ganz im Zeichen des Duells Linz gegen Langenlebarn/Stockerau. Littringer brachte mit 156 kg eine solide Vorlage, die Forster mit 185 kg erwidern konnte. „Damit war der Rückstand aber noch immer nicht aufgeholt“, wusste Scheidl zu berichten. Es wurde immer dramatischer:

Im zweiten Durchgang schaffte Littringer mit 162 kg eine neue persönliche Bestleistung, doch Forster ließ 196 kg auflegen und griff nach der Führung. Die Halle tobte, als er den Versuch in der Hochstrecke gültig fixierte. Der hartnäckige Littringer ließ sich aber nicht abschütteln und verbesserte in der dritten Runde seine eben erst aufgestellte Bestleistung noch einmal – 164 kg. Diesmal jubelten die Linzer Fans, die mit dem Bus angereist waren. Doch dann kam der große Auftritt von Forster, der einmal mehr zeigte, warum er Österreichs unangefochtene Nummer zwei ist. „Ein unglaubliche Leistung, super, was die Burschen abgeliefert haben. Da haben wir Geschichte geschrieben.“