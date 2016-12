Jubel in der Lenaustadt: Der UTTC Stockerau ist Herbstmeister in der 1. Bundesliga der Herren. Obwohl in der vergangenen Woche das große Spitzenspiel gegen den ersten Verfolger Walter Wels verloren wurde, reichte den Weinviertlern ein Sieg im Derby gegen Tabellenschlusslicht Baden AC, um mit einem Punkt Vorsprung auf die Oberösterreicher in die Weihnachtspause zu gehen.

Entsprechend groß war die Erleichterung bei Chen Weixing, David Serdaroglu und Janos Jakab. „Aber es ist wichtiger, wer am Ende der Saison die Nase vorne hat“, will UTCC-Pressesprecher Stefan Reinsperger diesem Titel nicht zu viel Wert beimessen. Weiter geht es erst im neuen Jahr, und zwar Anfang Februar.