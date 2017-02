Turbulente Wochen liegen hinter dem Kleinrötzer Senioren-Ass Julia Smutny. Die 62-Jährige holte zum einen den österreichischen Senioren-Meistertitel in der Altersklasse 60+ und zum anderen auch Bronze bei der Senioren-EM.

Im Wiener Colony-Club fanden die österreichischen Hallenmeisterschaften der Senioren statt. Smutny war in der Altersklasse 60+ als Nummer eins gesetzt und verteidigte letztendlich ihren Titel aus dem Vorjahr souverän. Nach einem Freilos in Runde eins schlug sie Hildegard Griesser mit 6:1, 4:6 und 6:0. Eine Schwächephase in Satz zwei, als die Kleinrötzerin bereits mit 0:5 zurücklag, verhinderte einen klareren Sieg.

Im Endspiel wartete dann Andrea Fendrich,

übrigens die Ex-Frau von Aus-tropop-Legende Rainhard Fendrich. Nach knapp zwei Stunden Spielzeit (6:1 und 7:6) jubelte Smutny über ihren nächsten Titel. „Ich freue mich riesig, aber das war ein hartes Stück Arbeit“, so ihre erste Einschätzung.

Der Erfolgslauf sollte bei den 41. European Seniors Open in Seefeld (Tirol) weitergehen. Als Nummer zwei gesetzt, deklassierte Smutny die Deutsche Dagmar Hellwegen mit 6:0 und 6:3, doch kurz vor dem Halbfinale musste sie aufgrund eines privaten Notfalls zurück ins Weinviertel. So platzte der Traum vom EM-Gold, Bronze ist aber auch aller Ehren wert. In Österreich ist die Klein rötzerin nach diesen Erfolgen aktuell die Nummer drei aller Damen (!) ab 35+.