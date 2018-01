Mit einem Paukenschlag begann das Jahr 2018 für das Kleinrötzer Tennis-Ass Julia Smutny: Die 62-Jährige gewann bei den 42. European Senior Open in Seefeld (Tirol) den Vizeeuropameister titel in der Klasse W60.

„Zwar war der Finaleinzug mein erklärtes Ziel, aber so richtig gerechnet habe ich nicht.“ – auch weil sie nach der langen Pause wegen einer Schulterverletzung erst im vergangenen November in Budapest ihr Comeback auf internationaler Bühne feierte. Auf 1.000 Metern Seehöhe und dem laut Smutny „schnellsten Hallen-Granulatboden in Europa“ traf Sie nach einem Freilos in Runde eins auf die Deutsche Brita Steimle-Machatschek.

„Ich kannte sie nicht, deshalb habe ich sie wohl ein wenig unterschätzt.“ Nach hartem Kampf und 7:6, 1:6 und 6:1 zog die Wein viertlerin allerdings ins Halbfinale ein. Dort hatte die Nummer zwei der Österreich-Rangliste bei den Seniorinnen mit Landsfrau Elfriede Löscher leichtes Spiel (6:2, 6:3), ehe die als Nummer eins gesetzt Sabine Schmitz (GER) wartete. Leicht gehandicapt wegen Achillessehnenproblemen, fand Smutny im zweiten Satz zwar ins Spiel, musste sich letztendlich aber klar mit 1:6 und 4:6 beugen.

„Topfit hätte ich eine Chance gehabt“, so Smutny, die sich danach gleich ins Auto setzte, um am Abend Ehrengast beim Kleinrötzer Feuerwehrball sein zu können.