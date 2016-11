Im Spiel gegen Oberndorf zeigte vor allem Routinier Tomas Janci mit guten Leistungen auf. „Seit wir mit Tomas Janci einen vorbildlichen Topspieler in unseren Reihen haben, steigern sich auch Martin Kinslechner und Michael Kufmüller zunehmend“, meinte Sierndorf-Obmann Albert Wildner.

Gegen den Titelaspiranten gelang den Sierndorfern eine Überraschung. Allerdings musste Janci im ersten Einzel gegen Thomas Daxböck eine Niederlage einstecken. Auch Christian Wolf musste sich nach einer 2:0-Satzführung gegen Christian Wolf mit 2:3 geschlagen geben.

Nach der 0:3-Niederlage von Miachel Kufmüller gegen Clemens Gal sah es bereits nach einem Sieg für die Oberndorfer aus. Dann besiegte Tomas Janci Spitzenspieler Christian Wolf mit 3:1 und brachte damit die Sierndorfer zurück ins Spiel.

Sierndorf holt sich durch Doppelsieg einen Punkt

Martin Kinslechner legte mit einem 3:1 gegen Clemens Gal nach. Michael Kufmüller unterlag im sechsten Einzel Thomas Daxböck. Janci schlug bei 2:4 erneut Clemens Gal mit 3:0 und stellte auf 3:4.

Christian Wolf siegte mit 3:0 gegen Michael Kufmüller, Martin Kinslechner gewann gegen seinen Oberndorfer Sportkol-

legen Thomas Daxböck mit 3:1. Damit wurde das Doppel bei einem Spielstand von 4:5 für Sierndorf besonders spannend.

Tomas Janci und Michael Kufmüller traten im Duell gegen Clemens Gal und Christian Wolf an. „Im Doppel profitiert Sierndorf eindeutig von Tomas Jancis Erfahrung und seinem Können“, so Wildner. Der dritte Satz ging zwar an Oberndorf, im vierten Satz gewann Sierndorf aber mit 12:10. „Das war eine tolle Mannschaftsleistung“, freut sich Janci, „Dieses Unentschieden ist ein Zeichen an

alle Mannschaften: Sierndorf ist ein gefährlicher Gegner für jeden.“