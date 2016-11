Mit den Gegnern Kapfenberg und Wiener Neustadt gingen die Sierndorfer mit gemischten Gefühlen in die Auswärtsdoppelrunde der 2. Bundesliga. Während man sich gegen Kapfenberg gute Chancen ausrechnete, wussten die Sierndorfer Tomas Janci, Martin Kinslechner und Michael Kufmüller, dass mit Wr. Neustadt ein echter Brocken wartet.

Die Samstagspartie gegen die Kapfenberger gestaltete sich ganz nach Plan. Mit drei Siegen von Janci und jeweils einem Sieg von Kufmüller und Kinslechner zogen die Sierndorfer rasch auf 5:2 davon. Nur noch ein Sieg trennte sie vom vollen Erfolg. Leider agierten Kinslechner/Kufmüller in ihren dritten Einzelspielen dann zu unsicher, weshalb bei 5:4 das Entscheidungsdoppel gespielt werden musste.

Janci und Kufmüller gegen Patrick Peitler und David Ye entpuppte sich als enge Kiste: Im fünften Satz lagen die Sierndorfer 1:5 und 8:10 zurück. Zwei Matchbälle konnten abgewehrt werden, doch am Ende ging das Doppel 10:12 verloren, womit die Begegnung 5:5 endete. „Das tut weh, wenn man den Sieg bereits vor Augen hat und dann doch noch vergibt“, bedauerte Vereinsobmann Albert Wilder den verlorenen Punkt.

Am Sonntag gegen Wiener Neustadt vermochten lediglich Janci und Kinslechner gegen Chen Rui anzuschreiben. Zoltan Zoltan und Michael Buganyi blieben ungeschlagen und am Ende musste den Wiener Neustädtern zum 6:2 gratuliert werden. „Trotz der Niederlage war es für mich schön zu sehen, dass Martin (Anm.: Kinslechner) endlich eine knappe Partie für sich entscheiden konnte und Michael Kufmüller über weite Strecken mit den gegnerischen Top-Spielern Zoltan und Buganyi mithalten konnte“, so Wilder. In der Tabelle liegen die Sierndorfer mit neun Punkten im Mittelfeld auf Platz sieben.

Die letzten Heimspiele der Sierndorfer folgen Mitte November gegen Feldkirchen/Puch und Leoben. Gegen beide Teams stehen die Chancen gut.

Ebenfalls so lange Pause hat die zweite Spitzenmannschaft aus dem Bezirk Korneuburg, die 1.-Bundesliga-Herren des UTTC Stockerau. Diese treffen am 20. November auswärts in Innsbruck auf TI Sparkasse.