Über die Offensiv- und Defensivabteilung der Leobendorfer wurde im Lauf der Herbstsaison viel berichtet. Zum einen haben die Hinterleute rund um Christian Leuchtmann ihre Gegner fest im Griff und gehören damit zu den Top-Teams in Sachen wenigste Gegentreffer. Zum anderen ist der brandgefährliche Angriff mit Peter Zöch und Mario Konrad an der Spitze wohl hauptverantwortlich dafür, dass Leobendorf am Ende des Herbsts von der Tabellenspitze lacht.

Nach dem Abgang von Mehmet Sütcü im Sommer dachten die Verantwortlichen in Leobendorf wohl, dass man mit Sasa Pantic den passenden Ersatz gefunden hätte. Dieser blieb aber weit hinter den Erwartungen zurück. Nun scheint der Sütcü-Nachfolger gefunden zu sein: Marcel Toth. Der 27-Jährige bringt alles mit, was man sich von einem zentralen Mittelfeldspieler, der Angriff und Verteidigung verbinden soll, erwartet. Die zahlreichen Einsätze in der Ersten Liga und der Regionalliga sprechen für ihn.

Zugegeben: Die Visitenkarte von Pantic sah auch sehr gut aus, doch in Leobendorf hat man sich nach diesem „verpatzten“ Transfer im Sommer sicher Gedanken gemacht. Eine leichtfertige Verpflichtung war Toth also bestimmt nicht. Die Erfahrung, die der Ex-Erste-Liga-Kicker mitbringt, könnte das fehlende Puzzlestück im Umschaltspiel des SVL und im Kampf um den Meistertitel sein.