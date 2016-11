„Wir sind sehr stolz auf diese Ehrungen. Vor allem, weil wir von den Jüngsten bis zu den Ältesten durch die Bank Erfolge hatten“, freut sich ASV-Tria-Sektionsleiterin Renate Otto.

Erstaunlich ist vor allem die Leistung des jüngsten Stockerauers Maro Schober. Der Zehnjährige wurde in der Klasse Schüler C für seinen zweiten Platz im Triathlon-Nachwuchs, seinen ersten Platz im Aquathlon-Nachwuchs und seinen zweiten Platz im Kids Cup geehrt. „Maro ist einer unserer engagiertesten Schwimmer. Auch beim Laufen und Radfahren ist er im Training gut dabei. Im Schwimmen belegt er öfters Podestplätze“, so Otto.

Neben dem jungen Athleten wurden, konnten noch viele andere Sportler des ASV Tria Erfolge feiern: Viktoria Kneissl wurde zweifache Landesmeisterin in der Altersklasse Junioren, den Sieg auf der Mitteldistanz holte sich Jaqueline Kallina in der Altersklasse weiblich 24-29. Ebenfalls in dieser Altersklasse, war bei den Männern Manuel Fellner mit dem dritten Platz am Podest.

Auch die Routiniers des Vereins standen am Stockerl: Marie Flandorfer wurde Landesmeisterin in der Altersklasse weiblich 50-54 über die Triathlon-Kurzdistanz, Reinhard Fortyn belegte den dritten Platz in der Altersklasse männlich 45-49 über die Triathlon-Sprintdistanz.

Als erste Frau wurde Renate Otto als „NOETRV Technical Official of the Year“ geehrt. Seit drei Jahren vergibt der Verband diese Ehrung an die besten „Streckenhüter“. Eine wichtige Arbeit, denn die „Technical Officials“ überwachen die Regeleinhaltung und Sicherheit der Sportler beim Triathlon. Als Aufgaben der „Technical Officials“ nennt Renate Otto unter anderem: „Wir checken die Räder und beobachten, ob das Reglement eingehalten wird. Wir haben oft 100 Leute, in St. Pölten sind es über 1.000, die teilnehmen. Da ist Ordnung wichtig“, erzählt die Vereinsfrau, „Aber diese Ehrung ist nicht alleine mein Verdienst. Ich motiviere die Leute, dass sie bei den Events helfen.“

Auf die Frage, warum ein kleiner Verein eine Vielzahl an Ehrungen holen konnte, meint die Sektionsleiterin: „Wir haben tolle Trainer, die uns motivieren, und einen großen Zusammenhalt als Team. Dabei kommt der Spaß nicht zu kurz.“