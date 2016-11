Die beiden Stockerauer Marc Seidl (21) und Martin Proksch (23) waren mit dem österrei-

ch ischen Nationalteam bei der U23-WM in Mexiko. Trotz acht Niederlagen in acht Spielen und dem letzten Platz waren die Eindrücke und Erfahrungen der Spieler der Stockerauer Cubs aus der ABL (Austrian Baseball League, Österreichs oberste Spielklasse) unvergesslich.

NÖN: 18 Tage Baseball auf der Weltbühne – was war das für ein Gefühl, Teil dieser historischen U23-Mannschaft zu sein, die das erste Mal Österreich bei einer Weltmeisterschaft vertrat?

Wulfes

Marc Seidl: Ein großartiges Gefühl, mit diesem Team eine so einzigartige und tolle Chance wahrzunehmen. Stolzerfüllt und mit erhobener Brust haben wir die Hymne mitgesungen.

Martin Proksch: Es war schon ein besonderes Gefühl, als Team Österreich einheitlich gekleidet in Wien an unserem eigenen Schalter einzuchecken und dann auch noch vom Piloten während seiner Ansprache erwähnt zu werden. Bis zum Eintreffen am Flughafen hat es keiner so wirklich realisiert.

Leider ist es nichts geworden mit dem erhofften einen Sieg (Anm.: acht Spiele – acht Niederlagen). Wäre mehr möglich gewesen? An welches Spiel erinnern Sie sich am liebsten zurück?

Seidl: Es waren einige sehr knappe und gute Spiele dabei, die wir vielleicht hätten gewinnen können. Toll war der Auftakt gegen Australien, da gingen wir sogar in Führung. Wir reden da vom späteren Vizeweltmeister.

Proksch: Hier und da ein paar Fehler weniger, und die Sache hätte auch ganz anders ausschauen können. Ich erinnere mich auch gerne an Australien, da haben wir ein Team aus Profis fordern können.

Welche Eindrücke konntet ihr sonst in Mexiko gewinnen?

Seidl: Das Essen ist doch etwas gewöhnungsbedürftig. Die Mexikaner selbst super freundlich und haben uns angefeuert. In den Testspielen haben sie sogar Wetten auf unsere Spieler abgeschlossen, was ich sehr lustig fand. Wir mussten dauernd Fotos mit ihnen machen und sie haben uns wie Superstars behandelt.

Proksch: Ich habe auch nur positive Eindrücke, vor allem haben wir viel mitnehmen können an Erfahrung und Know-how, um jetzt in Österreich das Spielniveau weiter anheben zu können.

Nach fast drei Wochen auf einem anderen Kontinent, was war das Erste, was Sie getan haben, als Sie wieder zu Hause ange kommen sind?

Seidl: Geschlafen, da ich den ganzen Flug lang nicht geschlafen habe (lacht).

Proksch: Ich habe ein Glas Leitungswasser getrunken. Für uns Österreicher ist es selbst verständlich, das Wasser trinken zu können. Aber wenn man 18 Tage lang nur Wasser aus Flaschen benutzen kann, ist man echt froh über unser gutes Wasser.