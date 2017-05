Vom 5. – 6. Mai 2017 lud Veranstalterin Christiane Leitner zum ersten Dressurturnier dieser Saison im Reitsportzentrum Kapellerfeld. Rund 180 genannte Pferde stellte das vorwiegend aus freiwillig helfenden Vereinsmitgliedern bestehende, aber bereits durch viele Jahre eingespielte Team, vor die logistische Herausforderung knappe 500 Starts auf drei Dressurvierecken auszutragen. Dabei wurde natürlich auch für das leibliche Wohl der zahlreichen Gäste an Buffet und Sektbar gesorgt.



Nicht nur die „üblichen“ Dressurbewerbe in den Klassen von Lizenzfrei bis M standen dabei auf dem Plan – diesmal galt es auch die niederösterreichischen Landesmeisterschaft für Haflingerpferde in der Dressur sowie Vorrunden des niederösterreichischen Haflingercups und Equiva-Kleinpferdecup abzuwickeln.



Der Landesmeistertitel in der Allgemeinen Klasse der Haflingerreiter ging nach zwei Teilbewerben an Manuela Reidinger und Golden Princess vom Reitverein Unterrohrbach. Vizelandesmeisterin wurde mit nur einem Zehntelpunkt Rückstand Petra Nadlinger und Nebiolo (Reitclub Schloß Gurhof). Die Bronzemedaille sicherten sich Nikola Sirucek und Achim (Reitstall Neuaigen).

Der Landesmeistertitel in der Young Rider-Klasse (18 – 21 Jahre) ging an die Kapellerfelder Lokalmatadore Aperus und Isabelle Stagl.

In der Jugend-/Juniorenklasse (18 Jahre) erritt Lisa Pribil-Sumetsberger und ihr Mystery vom Tannenberg den Meistertitel (Ausbildungsstall Sturm), Vizelandesmeisterin wurden Veronika Kühnelt-Leddihn und Finesse (Reitverein Unterrohrbach). Platz drei ging an Michelle Pelz und Herzbube Admiral (Aussbildungsstall Sturm).

Die Sieger freuten sich über die von der Veranstalterin gesponsterten Schärpen und Siegerdecken aus dem Hause „Reitsport Jolly Jumper“. Zu den Klängen der niederösterreichischen Landeshymne wurden die neuen Landesmeisterinnen in Anwesenheit des Vizepräsidenten des Niederösterreichischen Pferdesportverbandes Ing. Erich Huber-Tenschert und der Gerasdorfer Gemeinderätin Brigitte Groß gebührend geehrt.

Auch eine weitere Vorrunde des Haflingercups wurde im Rahmen dieses Turniers ausgetragen. In der Jungpferdeklasse übernahm die Führung Wickie the Viking und Marina Kienast vom Reitverein Laa an der Thaya. Der Sieg in der Einsteiger-Klasse ging an Fortuna Elena und Isabella Sachsen-Coburg Gotha (Reitverein Mio Cavallo). Bei den Aufsteigern sicherten sich Aperus und Isabelle Stagl vom Reitsportzentrum Kapellerfeld den Sieg. Die Supercup-Vorrunde entschieden Morgenstern und die niederösterreichische Haflingerreferentin Ulrike Lang (Reitverein St. Kolomann Weikendorf) für sich. Insgesamt waren hier viele harmonische Ritte von hoher Qualität zu sehen, was mit Spannung auf die Finalbewerbe am 10./11. Juni 2017 in St. Pölten-Wagram warten lässt.

In der Kapellerfelder Vorrunde des Equiva-Kleinpferdecups ging es in fünf Klassen (Führzügel bis LM) um Sachpreise bzw. Warengutscheine aus dem Hause Equiva. Bei den jüngsten Teilnehmern dieses Turniers ging der Sieg in der Führzügelklasse an Katharina Cretnik auf Lipton Storm vom Pferdesportzentrum Kaltenleuthgeben, auf dem zweiten Platz überzeugte Katharina Krumböck auf Sparky Boy die Richter von ihrem reiterlichen Können. Platz drei ging an Elisabeth König und Wendy Number One.

Den Sieg im lizenzfreien Einsteiger-Cup nahm Melanie Ullrich-Nietsch auf Elektra NR mit nach Hause, dahinter reihten sich Marcelina Chudy/Eskada Marie und Sophie Hinger/Nuno.

Im Basis-Cup gewannen Carissimo PZM und Dorothea Steininger die Pony-Dressurprüfung der Klasse A, gefolgt von Leona Pribil-Sumetsberger auf Mentor und den frischgebackenen Haflinger-Landesmeistern Lisa Pribil-Sumetsberger und Mystery vom Tannenberg.

Der Classic-Cupbewerb in der Klasse L ging ebenfalls an Carissimo PZM und Dorothea Steininger. Platz 2 errang Anita Strauss auf Dakota, auf Platz drei reihten sich Johnny Walker und Lisa Susanna Mad ein.

Im Supercup (Klasse LM) ging der Sieg an Aperus und Isabelle Stagl gefolgt von Naradi und Jasmin Vengust und Weni Vidi Vici und Birgit Sturm.

Die Sachpreise und Warengutscheine aus dem Hause Equiva wurden von der Geschäftsführerin von Equiva Österreich Michaela Bernhold verliehen.

Auch hier freuen wir uns schon auf die weiteren Vorrunden (CDNP-B Freudenau, CDNP-C Gurhof) und den Finalbewerb am CDNP-B Ried am Riederberg.

Das Wetter zeigte sich – bis auf kurze, heftig Schauer am Sonnagnachmittag – von seiner besten Seite, sodass die Veranstaltung ungehindert ablaufen konnte. Kapellerfeld erwarten im Juli und September noch zwei Turniertermine mit Höhepunkten wie den „NÖ Ländlichen Landesmeisterschaften für Haflinger und Ponys im Springen“, „Equiva Kleinpferde-Cup Springen “ oder „Kapellerfelder Nah- und Frisch-Trophy“. Die durchwegs positive Kritik zum Ablauf der Veranstaltung und der Versorgung der Turniergäste lässt das Veranstalter-Team auf zahlreiche pferdsportbegeisterte Teilnehmer hoffen. Man freut sich jedenfalls auf ein Wiedersehen.

Text: RSZ Kapellerfeld Foto: Krysztian Buthi