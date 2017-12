Am Sonntagmittag geht der letzte Saisonhöhepunkt 2017 für den Gerasdorfer Mittelstreckenläufer Andreas Vojta über die Bühne: die Crosslauf-Europameisterschaften im slowakischen Šamorín.

Was erwartet sich der 27-jährige Weinviertler? „Ich will eine überzeugende Ausdauerleistung zeigen und ich denke, dass mir da der Wechsel in Richtung 5.000 Meter auf der Bahn in dieser Saison entgegenkommen könnte.“ Die Generalprobe glückte auf jeden Fall: Beim EAA-Crosslauf in Tilburg (Nieder lande), dem „Warandeloop“, waren neben Vojta mit Lemawork Ketema Weldearegaye (SVS-Leichtathletik) und Valentin Pfeil (LAC Amateure Steyr) noch zwei weitere für die Cross-EM qualifizierte Athleten am Start und nahmen die Gelegenheit wahr, im europäischen Spitzenfeld ihre Form zu überprüfen. Die Strecke in Tilburg wurde im Vergleich zu den Vorjahren verändert und übrigens 2018 Schauplatz der Crosslauf- Europameisterschaften sein.

Vojta belegte auf der 10.300 Meter langen Strecke im international stark besetzten Feld Rang 14 in 32:50 Minuten mit 1:10 Rückstand auf den schwedischen Sieger Napoleon Solomon. Er schilderte seine Eindrücke wie folgt: „Der Beginn war ganz gut. Das Führungstrio hat sich schnell abgesetzt, ich war zu Beginn in der Verfolgergruppe und habe diese auch kurz als Vierter angeführt. Im Verlauf des Rennens fiel es mir dann immer schwerer, meinen Laufschritt zu halten, und ich musste Läufer um Läufer ziehen lassen.“ Deshalb sieht Vojta noch viel Luft nach oben: „Der 14. Platz ist von der Platzierung her zwar akzeptabel, mit meinem Rennen und dem Schlappschritt vor allem in der Mitte des Rennens bin ich aber sehr unzu frieden, das muss sich für die EM in zwei Wochen noch deutlich bessern.“