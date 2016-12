Das Christkind beschert den Hockey-Adlern Platz zwei.

Kurz vor Weihnachten setzte die Spielgemeinschaft der Kremser mit den Zwettler Hurricanes nach dem Kantersieg in Tulln noch einen drauf. Mit einem verdienten 6:3-Erfolg in Stockerau, der die Handschrift von Vaclav Kral trug.

Mit dem tschechischen Routinier scheint den Waldviertlern ein Goldgriff gelungen zu sein. „Vaclav versteht sein Handwerk. Ein echter Knipser“, lobt KEV-Coach Coach Nico Toff den 41-jährigen Legionär, der bis Mitte dreißig als Profi gespielt hat. Und den Oilers mit gleich vier Toren das Kerzerl ausblies!

Ausfälle merkte man dem Team kaum an

Die Spielgemeinschaft lieferte gegen die noch sieglosen Oilers eine konzentrierte Leistung. Die Ausfälle merkte man dem Team kaum an. Vom Stammpersonal der Eagles/Hurricanes fehlten mit Phillip Kuchelbacher, Albert Schreiber und Antonin Vesely gleich drei Spieler. Trotzdem ließ Spielertrainer Toff sein Team mit drei Linien konsequent durchspielen. Eine Entscheidung, die sich unterm Strich bezahlt machte! Denn je länger das Spiel dauerte, desto besser hatten die Kremser die Heimmannschaft im Griff.

Am spannendsten verlief noch das erste Drittel, als die Waldviertler fast zwei Minuten lang mit zwei Mann in Unterzahl spielen mussten und erst kurz vor der Pause mit 1:0 in Führung gingen.

„Nach dem Sieg in Tulln herrscht in der Mannschaft eine gute Stimmung, und das sieht man auch auf dem Eis“, meint Coach Nico Toff. „Wir haben auch in Stockerau wieder relativ wenig Strafen genommen und waren im 5 gegen 5 das bessere Team.“ Besonders hervorheben möchte Toff niemanden aus der Spielgemeinschaft. Erwähnt sollte aber werden, dass Václav Král an diesem Abend für vier der sechs Tore sorgte.

Nach dem Sieg über Stockerau gehen die Adler als neuer Tabellenzweiter hinter dem Vorjahresmeister Amstetten ins neue Jahr. Die Mostviertler machten zuletzt mit Tulln kurzen Prozess – 5:0! Krems will sich als Favoriten-Jäger etablieren und am 3. Jänner Platz zwei absichern. Dann sind die Oilers in Krems zu Gast.