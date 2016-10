Von wegen Pause! Stressige Wochen liegen hinter der Führungsriege des Kremser Eislaufvereins (KEV). „Wir standen mit elf, zwölf Spielern da“, seufzt Obmann Franz Hengelmüller. Doch trotz der Personalprobleme gab‘s ein Happy End, dank einer Ausnahmegenehmigung des NÖ Verbands. „Wir werden eine gute Mannschaft stellen“, ist Hengelmüller überzeugt.

„Wollen wieder ins Finale“: KEV-Obmann Franz Hengelmüller. | NOEN, privat

Die Spielgemeinschaft der Eagles mit den Hurricanes aus Zwettl darf (ausnahmsweise) mit zwei Transferkartenspielern antreten – also mit Legionären. Vier tschechische Cracks haben sich beim Try-Out in der Vorwoche präsentiert, zwei davon werden künftig für Krems übers Eis flitzen. Und sollen Gerd Gruber ersetzen. Der Routinier wechselt als Akademieleiter nach Graz, muss damit den Schläger in die Ecke stellen.

Hengelmüller: „Ein herber Verlust!“ Das Training übernimmt Ex-Erstligaspieler Nico Toff, der Unterstützung von Kapitän Bernd Paricek erhält. Weil ansonsten das Gerüst des Teams steht, peilt man in Krems wieder den Einzug ins Finale der Elite-Liga an. Favorit Nummer eins sind aber wieder die Wölfe. „An Amstetten führt kein Weg vorbei. Die haben einen 20-Mann-Kader, der extrem gut eingespielt ist.“

Eislaufplatz und Gebäude in neuem Glanz

Ein Kremser Wunsch ist nicht in Erfüllung gegangen. Nämlich der nach frischen Gesichtern im Meisterschaftsbetrieb. „Ideal wäre ein gemeinsamer Grunddurchgang mit den Landesligavereinen gewesen. Doch dafür ist offenbar die Zeit noch nicht reif“, bedauert der KEV-Obmann. Die Idee stieß bei den Landesligaklubs auf wenig Gegenliebe. Wohl aus Furcht vor herben Niederlagen angesichts des Leistungsgefälles. So bleibt‘s bei einer Mini-Liga mit nur vier Vereinen.

Geändert hat sich einiges im Umfeld. Die Stadt Krems investierte in den Eislaufplatz, die Gebäude erstrahlen dank der HTL Krems in neuem Glanz. Und: „Wir haben insgesamt sieben Leute gefunden, die in Arbeitsgruppen den Vorstand unterstützen“, freut sich Hengelmüller. Allerdings haben sich mit Michaela und Florian Schrey zwei KEV-Evergreens zurückgezogen: „Irgendwann muss Schluss sein.“ Hengelmüller: „Für die vielen Jahre, die sie in den Verein investiert haben, können wir nur Danke sagen!“

Das Buffet am Eislaufplatz muss damit neu vergeben werden – an die Betreiberin der Gastronomie am KTK-Areal.