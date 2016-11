Auf dem Rückflug vom Dreh auf der Kurileninsel Onekutan bot sich dem Freeride-Duo Matthias Mayr und Matthias Haunholder ein Blick auf eine Welt in Weiß: Sibirien. Schnell kristallisierte sich die Idee zu einer neuen Expedition heraus, die den Bergexperten alles abfordern sollte: Ostsibiriens höchster Berg, der Gora Pobeda im Tschersky-Gebirgsmassiv, das mit seiner Ausdehnung von 1.200 Kilometern größer ist als die Alpen.

„Es war zu Beginn ein noch unmöglicheres Projekt als Onekotan“, erzählt Mayr. „Niemand wusste, wie man dorthin gelangen kann. Alle Bergsteiger, die jemals auf dem Gora Pobeda waren, erklärten uns, er wäre unmöglich befahrbar. Die extremen Temperaturen machten es noch einmal schwieriger.“ Der Gora Pobeda liegt in einem der kältesten bewohnten Gebiete der Erde (bis zu minus 68 Grad). „Bewohnt“ ist relativ: Durchschnittlich ein Mensch lebt hier pro Quadratkilometer.

In „White Maze“ geht das Duo auf die Schwierigkeiten ein, die eine Reise ins Niemandsland bedeutet: von der Informationssuche in Österreich bis zu Treffen mit Nomaden, die die Bedingungen aus erster Hand kennen. Schnell wird klar: Das Zeitfenster für die Erstbefahrung ist klein, der Schnee beinahe zu trocken zum Skifahren.

„Würde es mir nur um den skifahrerischen Genuss gehen, wäre ich nur noch in den Alpen unterwegs“, erklärt Mayr. „Wir suchen das große Abenteuer. Die unmöglich scheinenden Dinge ziehen uns magisch an. Es ist ein unglaubliches Erlebnis, solche Expeditionen durchzuführen, die mich als Mensch mehr formen und prägen als alles andere zuvor.“ Auf Zelluloid gebannt kann das Kremser Publikum dieser Reise am 25. November folgen.