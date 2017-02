Eine qualitativ hochwertige Vorbereitung mit sechs Trainingslagern machte sich für Johannes Poscharnig (Fechtunion Volksbank Krems) nun bezahlt: Beim Grand Prix um den Löwen von Bonn unterstrich Poscharnig seine Position im heimischen Fechtsport mit der besten österreichischen Leistung.

In der Fechthochburg startete Poscharnig mit einer makel losen Vorrunde in den Bewerb. Mit dieser Leistung stieg er als Elfter von 217 Startern in den Hauptbewerb auf. Zuerst setzte er sich klar mit 15:5 gegen den Japaner Takuma Ito durch. Im 32er-Tableau war Endstation: Der mehrfache Weltmeister und Vizeolympiasieger Erwan Le Péchoux (Frankreich) setzte sich 15:5 gegen den Kremser durch.

Der 24. Rang im Endklassement ist für Poscharnig trotzdem ein bahnbrechender Erfolg: Ihm gelang als einzigem Österreicher die Vollqualifikation für die Europameisterschaft in Tiflis und die Weltmeisterschaft in Leipzig. Anerkennung für seine Leistung kam auch seitens des italienischen Fechtverbands, der Poscharnig zu einem Trainingslager nach Rom einlud.

Einziger Wermutstropfen ist weiterhin die Finanzierung: Aufgrund einer Neuregelung erhält Poscharnig trotz internationaler Erfolge keine Bundesförderungsmittel und muss alle Aufwendungen, darunter auch Turnierbesuche, selbst bestreiten.