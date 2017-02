Aus und vorbei! Der Kremser Traum vom neuerlichen Einzug ins Finale der Eliteliga ist ausgeträumt. Die Waldviertler mussten sich in der Play-off-Serie „Best of Three“ den Tullnern geschlagen geben. Dem Zweitplatzierten des Grunddurchgangs bleibt nur mehr der Trostpreis, also das Duell um Platz drei mit den Stockerauer Oilers. Das erste Spiel stieg bereits am 14. Februar (nach Redaktionsschluss) in Krems. Nach dem Rückmatch am Freitag in Stockerau könnte bereits der Drittplatzierte feststehen. Krems/Zwettl ist gegen den Nachzügler jedenfalls Favorit.

Die Hummels, im Grunddurchgang noch hinter der Spielgemeinschaft, matchen sich mit Titelfavorit Amstetten um die Krone. Und haben in der ersten Finalbegegnung mit einem 2:1 gegen die Wölfe schon mal ein Ausrufezeichen gesetzt. Ein kleiner Trost für die Kremser, die nach dem Debakel im zweiten Match gegen Tulln diesmal auf Augenhöhe agierten.

Dank Legionär Vaclav Kral gingen die Waldviertler sogar zweimal in Führung, schlossen den ersten Spielabschnitt mit 2:1 ab. Der Dämpfer ließ aber nicht lange auf sich warten. Tulln übernahm im zweiten Drittel das Kommando und zog auf 4:2 davon. In dieser Tonart ging‘s weiter, erst als die Entscheidung längst gefallen war, nutzten Nico Toff (diesmal wieder an Bord bei den Kremsern) und Vaclav Kral Powerplaysituationen zum 4:6.

Unterm Strich Ergebniskosmetik, aber nicht mehr. „Tulln ist letztlich verdient aufgestiegen“, gratuliert Kapitän Bernd Parycek den Hummels. „Sie waren die bessere Mannschaft.“ Mit der Einstellung seiner Kollegen konnte der Käpt‘n zufrieden sein: „Wir haben Moral gezeigt bis zum Schluss, auch viel probiert. Leider ist nicht alles aufgegangen.“