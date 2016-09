Ein Sieg in der Hollgasse steht definitiv noch auf Josef Nussbaums To-do-Liste. „Das war unsere große Chance – und die kommt sicher nicht so schnell wieder“, ist er enttäuscht. „Nach acht Jahren als Obmann würde ich in meiner Ära schon noch gerne einen Auswärtssieg in der Hollgasse erleben.“

Die Ausgangslage gestaltete sich gar nicht so schlecht: Die Fivers mussten, genauso wie Krems, einige Leistungsträger ziehen lassen und stockten mit Spielern mit Bundesligahintergrund und dem eigenen Nachwuchs auf. Außerdem ist Fivers-Kapitän Markus Kolar weiterhin verletzungsbedingt verhindert. „Und unsere Einserformation ist sehr routiniert“, schiebt Nussbaum ein. „Nur Marko Simek hat vielleicht noch nicht so viele Erfahrungswerte.“

Das hoch emotionale Ostderby stand nach dem Anpfiff stilgerecht unter dem Motto „Körperkontakt“. Insgesamt verteilte des Schiedsrichterduo Schnabel/Stark auf beiden Seiten je neun Zwei-Minuten-Strafen, zwei Fivers-Akteure verabschiedeten sich sogar mit Rot von der Platte: Stefan Jovanovic musste bereits in der ersten Halbzeit in die Kabine. Obwohl die Kremser Deckung mit Gregory Musel wieder starken Rückhalt hatte, setzten sich die Fivers bis zur Halbzeit mit 14:11 ab.

Finish war eine Frage des Killerinstinkts

Die Hektik nahm in der zweiten Halbzeit in der Hollgasse kein Ende: Diesmal nahmen sich die Kremser, angeführt von Vlatko Mitkov und Sebastian Feichtinger, aber ein Herz und setzten zur Wende an: In der 44. Minute gehen die Wachauer Gäste 21:19 in Führung. Der nächste Rückschlag für die Fivers folgte auf dem Fuß: Vytas Ziura kassierte die dritte Zeitstrafe und musste ebenfalls vom Feld.

„Ich bin mir gar nicht sicher, ob das den Fivers nicht ein bisschen geholfen hat – er hat vorher gebremst, einige Fehler begangen“, analysiert UHK-Coach Herbert Lastowitza. Die junge Fivers-Truppe steckt diesen Rückschlag jedenfalls locker weg und agiert noch dynamischer. „Wir haben dem Druck in der Halle lange standhalten können, aber in dieser Phase wurde es kritisch“, meint Lastowitza. „Ich glaube, dass auch die Schiedsrichter gegen diese aufgeladene Stimmung nicht immun sind.“ Bei den Kremsern schlichen sich Unsicherheiten in Form von Fehlpässen und technischen Fehlern ein, während die Fivers ein offensives 3:2:1-Bollwerk vor einem nervenstarken Kristian Pilipovic errichteten. Die Wiener Youngsters überholten Rot-Gelb und fixierten einen 28:26-Sieg.