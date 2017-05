Westwien bleibt für den UHK Krems der Stolperstein der Saison: Nach dem überaus knappen Sieg der Wiener im zweiten Spiel schien der UHK in der dritten Runde alle Karten in der Hand zu halten – vor eigenem Publikum in einer restlos ausverkauften Halle.

In der ersten Halbzeit lief es für die Kremser wie geplant: Westwien hielt zwar dagegen, doch die Truppe von Herbert Lastowitza behauptete sich mit einem starken Gregory Musel im Tor, dynamischem Einsatz von Fabian Posch und einem nervenstarken Tobias Schopf am Siebenmeterpunkt. Zur Halbzeit zog Rot-Gelb mit vier Toren Vorsprung (14:10) guter Dinge in die Kabine.

Die positive Stimmung verflüchtigte sich bald: Während Westwien aggressiv aus der Pause zurückkehrte, agierte Krems zögerlich und fehleranfällig. Bis Minute 40 schoss Jakob Jochmann (insgesamt 10 Treffer) sein Team mit drei Toren in Folge zum 16:16-Ausgleich, während die Gastgeber immer wieder keine Lösungen für die Wiener Defensive fanden.

Krems war völlig von der Rolle

Westwien baute konstant die Führung aus, während es seitens der Kremser immer kurioser wurde: Schopf, ein generell blass agierender Vlatko Mitkov und Marko Simek versuchen ihr Glück vom Siebenmeterpunkt – doch Sandro Uvodic hält und hält und hält. Nur Simeks Nachschuss überquert die Torlinie. Gabor Hajdu erzielt ein „Empty Net Goal“, weil Herbert Lastowitza Musel wegen einer Unterzahlsituation abgezogen hatte. Und einmal bleibt ein rot-gelber Wurf gar zwischen den Latten im gegnerischen Kreuzeck stecken – auch kein Tor.

Die Westwiener Siegesfeier begann dann bereits eine Minute vor der Schlusssirene – beim Stand von 22:26 nicht verwunderlich. Fassungslosigkeit hingegen in den Gesichtern der heimischen Spieler und auf der Tribüne: Mit diesem Ergebnis hatte wohl niemand gerechnet.

„Ich muss das erst einmal verdauen“, fehlten UHK-Obmann Josef Nussbaum beinahe die Worte. „Was in der zweiten Halbzeit passiert ist, ist für mich ein großer Schock. Wie kann man sich vor so einer fantastischen Kulisse so präsentieren? Wie kann ein Team so wegbrechen? Das ist für mich persönlich ein Tiefpunkt. Heute hat Westwien verdient gewonnen.“