„Den Stein, der mir vom Herzen gefallen ist, hat man bis Wien hören können“, war UHK Coach Herbert Lastowitza nach der Schlusssirene sichtlich erleichtert. „Wir sind jetzt schon dreimal vor dieser Situation gestanden: In Wien mit der roten Karte gegen Günther Walzer, in Ferlach, wo wir in Überzahl in der letzten Minute noch zwei Tore kassiert haben, und jetzt gegen Bregenz – diesmal war aber das Glück auf unserer Seite.“

Fabian Posch lieferte mit zwei Toren den Auftakt zu einem ausgeglichenen Duell. Zur Hälfte der ersten Halbzeit gaben Vlatko Mitkov und Tobias Schopf ordentlich Gas und brachten den UHK in eine leichte Führungsposition. Bis zur Halbzeit näherten sich die Bregenzer, deren „Bulldozer“ Bojan Beljanski der Wachauer Abwehr so einige Probleme bereitete, auf 17:18 an.

In der zweiten Hälfte legten die Gastgeber immer wieder vor, nur um von Ante Esegovic & Co wieder eingeholt zu werden.

Extremer Nervenkitzel in der Schlussphase: In der 55. Minute vergibt Esegovic bei 30:29 (für Krems) einen Siebenmeter. Dann nehmen sich in knapper Folge Schopf und Lukas Frühstück eine zweiminütige Verschnaufpause auf der Bank, während Gregory Musel das 30:29 mit einer starken Parade festhält. Dominik Bammer schließt sich nach einem Foul an Mitkov der Bank an.

Sieg stand lange auf wackeligen Beinen

Die Aggressivität macht klar, dass es für beide Teams um alles geht. In der 59. Minute fixiert Esegovic den Ausgleich, und Bregenz organisiert sich im Team-Time-out. Das Unterzahlspiel wird ihnen aber zum Verhängnis: Posch schnappt sich den Ball und lässt ihn ins leere Vorarlberger Tor segeln. Das Zittern ist aber noch nicht vorbei: Günther Walzer hat fünf Sekunden vor Schluss bei der Auslegung der progressiven Bestrafung durch die Schiedsrichter Glück und kassiert „nur“ zwei Minuten. Robert Hedin reklamiert noch den Siebenmeterversuch – bekommt ihn aber nicht.

„Ein Sieg von Tradition gegen den Kommerz“, tönte ein hochzufriedener Obmann Josef Nussbaum nach dem Match. „Wenn man bedenkt, welche Mittel Bregenz hat: die Legionäre, die Anreise am Vortag, und sie haben auch am Vormittag bei uns in der Halle trainiert – und trotzdem haben wir diese wichtigen Punkte geholt!“

Krems schiebt sich mit diesem Erfolg auf den fünften Tabellenrang – und damit auf die anvisierte Startposition im Oberen Play-off.